Real Estelí se instala en SPS y guapa periodista sorprende en entrenamiento en el Morazán

El Real Estelí de Nicaragua, equipo que comanda el técnico Diego Vázquez, ya están en San Pedro Sula para juego ante Marathón por la Copa Centroamericana
El equipo nicaragüense llegó el pasado domingo a suelo hondureño para el crucial partido contra Marathón.
Real Estelí entró el lunes en una cancha de una escuela de San Pedro Sula el lunes y este martes ya lo hizo donde será el encuentro, en el estadio Morazán.
Diego Vázquez aseguró conocer a los jugadores del Marathón, pero que eso no significa que le dará el triunfo.
Durante el entrenamiento llegaron muchos periodistas a cubrir para luego pasar a conferencia de prensa.
Entre los comunicadores estaban dos damas periodistas que viajaron a suelo catrachos a darle cobertura a este encuentro.
Diego Vázquez permitió que la prensa estuviera por muchos minutos viendo parte del entreno de cara al encuentro contra Marathón, donde al menos igualando, avanzan a cuartos de la Copa Centroamericana.
Una de las comunicadoras nicaragüenses que llegaron al Morazán fue Milagros Tercero del Canal Parlamentario de Nicaragua
Y la otra fue Ahsly Solano de Nica Sport, dos periodistas que son parte de los comunicadores que viajaron con la ilusión que el equipo de su país logre el pase.
Ahsly Solano es una periodista deportiva que cubre los partidos de fútbol en su país.
Era de esperar que no se perdiera la cobertura para el encuentro del Real Estelí en casa de Marathón.
El Real Estelí está a un paso de avanzar a cuartos de final, un empate le basta a los de Diego Vázquez y en Nicaragua están ilusionados.