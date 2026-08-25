Duro golpe para 'La More': Se revela la verdad sobre fichaje con el equipo Choloma

El fichaje del tiktoker Saúl Fox, más conocido como "La More" por el CD Choloma de la primera división del fútbol de Honduras, causó mucha impresión
Nuevas noticia han surgido con lo que corresponde al futuro del tiktoker “La More” en el equipo Club Deportivo Choloma de la primera división del balompie´catracho.
El personaje de “La More” en redes sociales se ha convertido en uno de los personajes más populares del país, y ahora con el anuncio de que jugará para el Choloma, ha podido llegar a más personas.
El oriundo de La Ceiba, Atlántida, y quien tuvo un paso por las inferiores del DC United de los Estados Unidos, fue anunciado por el club de la ciudad de las maquilas.
En las últimas semanas, el fútbol hondureño lo colocó nuevamente en el centro de la atención por retar a varios jugadores, incluso, dijo no temer al Olimpia.
Su llegada a la pretemporada del equipo cholomeño generó un sinfín de comentarios, unos positivos y otros de forma negativa.
Muchos están a la espera si realmente Saúl Fox está capacitado para lo que es disputar un partido en la máxima categoría del fútbol hondureño.
La expectativa creció durante los últimos días, pero finalmente llegó la confirmación que pone fin a la incertidumbre.
Una vez cerrado el período de inscripciones, “La More” no fue incluido en el registro oficial del Club Deportivo Choloma ante la Liga Nacional de Honduras.
La More no aparece entre los jugadores inscritos por la institución maquilera para el actual torneo. De esta manera, su esperado debut en la Primera División tendrá que esperar, al menos por ahora.
De acuerdo con información procedente del entorno del club, la vinculación entre “La More” y el CD Choloma habría formado parte principalmente de una estrategia de marketing destinada a generar alcance, interacción y expectativa alrededor del regreso del conjunto maquilero a la máxima categoría.
“La More” estuvo en el foco de atención luego de interactuar con la indumentaria del equipo y protagonizar diferentes publicaciones que rápidamente acumularon miles de reacciones. Sin embargo, su presencia mediática no se tradujo en una inscripción oficial como futbolista.
De esta manera, el famoso personaje de redes sociales no formará parte del plantel profesional que dirige el experimentado técnico argentino Héctor Vargas.
Por ahora, “La More” continúa siendo agente libre y, en teoría, todavía podría ser registrado si surgiera una decisión en ese sentido.
Sin embargo, todo apunta a que el sueño del popular tiktoker de jugar oficialmente en la Liga Nacional de Honduras tendrá que esperar, luego de quedar fuera del listado presentado por el conjunto cholomeño.
Por ahora habrá que esperar lo que informe el conjunto Choloma, si La More seguirá entrenando para ponerse a tono en la condición física y poder tenerlo en su plantel para otro torneo.