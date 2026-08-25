Varios cambios en ranking de clubes de Concacaf: Olimpia da golpe de autoridad

El Olimpia de Eduardo Espinel va a paso perfecto y esto le ha ayudado a dar un enorme salto en el ranking de clubes de la Concacaf
En el nuevo ranking de clubes de la Concacaf se han dado muchos movimientos en a tabla, ya que la Liga Deportiva Alajuelense venía dominando pero se ha desplomado tras sus últimos partidos y ha sido reemplazado por el CD Olimpia.
No solo Alajuelense ha sufrido de esta alza del conjunto melenudo, también el Saprissa que comanda Hernán Medford. Los triunfos en esta competencia donde suma tres de tres, lo tienen en lo más alto.
El Olimpia del uruguayo Eduardo Espinel ha dado un gran salto en este ranking, al escalar cuatro escalones según se detalla en el último conteo.
Esto se debe a que el Saprissa y Liga Alajuelense, no lograron sus mejores números el mes pasado.
El TOP tres, además del Olimpia y Saprissa, es completado por la Liga Deportiva Alajuelense, club que se mantuvo liderando este ranking en los últimos años tras ser el vigente tricampeón de la Copa Centroamericana.
Olimpia es el equipo número uno en Centroamérica y el 34 en Concacaf, todo esto debido al poderío de los clubes mexicanos y los de la MLS que lideran en la Confederación.
Olimpia buscará este jueves dar el golpe final para confirmar que es el número uno en Centroamericana frente al Deportivo Saprissa; club que ya sabe lo que es ser campeón de Copa Centroamericana.
De los clubes hondureños, el Olimpia es número uno, luego aparece Motagua en el séptimo lugar, Marathón en el noveno y Real España en la posición 11.
El Nashville SC donde milita el catracho Andy Nájar es el segundo mejor equipo por la MLS.
En quinto puesto a nivel general de Concacaf viene Los Ángeles FC de la MLS que es el equipo mejor posesionado de la MLS, luego en séptimo puesto está el Nashville SC donde militan Andy Nájar y Bryan Acosta y octavos el Inter Miami
Los Ángeles FC es el mejor equipo de la MLS en el ranking de CONCACAF publicado este martes 25 de agosto.
El mejor club de Concacaf en estos momentos en el Deportivo Toluca de México, seguido por los Tigres y más abajo aparecen el Cruz Azul, el Club América y Los Ángeles FC en el top 5.
Los diez mejores equipos de Concacaf en el área de centroamérica. Olimpia lidera con 1168 puntos.