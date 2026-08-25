Mercado: El raro fichaje del Barcelona y decisión con Julián Álvarez; mexicano fracasa y vuelve a su país

Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol internacional. El raro jugador que contrata el Barcelona y decisión con Julián Álvarez; mexicano fracasa y vuelve a su país.
OFICIAL - Tottenham presentó oficialmente al volante brasileño Savinho, proveniente del Manchester City a cambio de 75 millones de libras esterlinas.
OFICIAL - El portero croata Dominik Livakovic aterrizó en la capital catalana para firmar con el Barcelona un contrato por cuatro temporadas. Livakovic, de 31 años, pasará este miércoles el reconocimiento médico y firmará su nuevo contrato, para que se quede ya como suplente de Joan Garcia o regrese un último año como cedido en el Fenerbahce aún no está decidido.
La dirección deportiva del Barcelona, liderada por Deco, y el técnico Hansi Flick han decidido activar su "plan B" que consiste en no fichar a ningún otro delantero en este mercado de verano, según informa diario Marca. El Arsenal sigue atento a la situación de Julián Álvarez y la sensación interna es que pueden llegar a un acuerdo con el Atlético sobre el precio del traspaso. Sin embargo, el Arsenal solo presentará una oferta si Julián decide abrir la puerta a este movimiento: su postura será el factor clave.
Fabrizio Romano informó que el Manchester City está listo para enviar una oferta formal antes del cierre del mercado por Enzo Fernández!. El City quiere intentarlo de nuevo y Enzo ha abierto las puertas al traspaso.
Desde Inglaterra informan que Alejandro Balde se unirá al Manchester United. Los términos personales están 100% acordados con un contrato de 5 años establecido hasta junio de 2031 con una opción.
OFICIAL - Aunque ya debutó en la LaLiga, Florentino Pérez y Real Madrid presentaron al marfileño Yan Diomande como nuevo jugador.
Fabrizio Romano informó que Al Hilal de Arabia Saudita sigue en conversaciones avanzadas por Gabriel Martinelli con esperanza de un avance pronto.
OFICIAL - Trabzonspor de Turquía presentó de manera oficial al brasileño Fabinho como su nuevo jugador, exfutbolista del Liverpool.
Desde México informan que el mexicano César Huerta dejará al Anderlecht de Bélgica y regresará a suelo azteca para jugar con los Pumas.
Fabrizio Romano informó que Juventus mantiene conversaciones activas con Franck Kessié con el objetivo de intentar cerrar el acuerdo lo antes posible.
Newcastle está a punto de fichar a Nico González del Manchester City en un acuerdo por hasta $68M, según múltiples informes.
El delantero argentino Rodrigo Auzmendi, recordado por su destacado paso por el Motagua de Honduras y actual atacante del San Lorenzo de Almagro de Argentina, está en negociaciones para dar el salto definitivo al fútbol europeo, siendo pretendido formalmente por el Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania, según reveló el periodista especializado en fichajes de TyC Sports, Germán García Grova.
Desde Inglaterra informaron que el Aston Villa se interesó en el delantero francés Jean-Philippe Mateta y ofertó entre 20-25 millones de libras, pero el Crystal Palace rechazó.