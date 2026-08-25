Mercado: El raro fichaje del Barcelona y decisión con Julián Álvarez; mexicano fracasa y vuelve a su país

La dirección deportiva del Barcelona, liderada por Deco, y el técnico Hansi Flick han decidido activar su "plan B" que consiste en no fichar a ningún otro delantero en este mercado de verano, según informa diario Marca. El Arsenal sigue atento a la situación de Julián Álvarez y la sensación interna es que pueden llegar a un acuerdo con el Atlético sobre el precio del traspaso. Sin embargo, el Arsenal solo presentará una oferta si Julián decide abrir la puerta a este movimiento: su postura será el factor clave.