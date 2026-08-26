Así quedaron los bombos para el sorteo de la Champions League 2026-27

Mónaco, Francia.- Este miércoles 26 de agosto quedaron definidos los 36 equipos que disputarán la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27, luego de completarse los enfrentamientos de la ronda previa.
El sorteo se realizará este jueves 27 de agosto en Mónaco a partir de las 10:00 a.m., hora hondureña, donde los equipos conocerán a sus respectivos rivales para la primera fase del máximo torneo europeo a nivel de clubes.
Los 36 participantes fueron distribuidos en cuatro bombos de acuerdo con su coeficiente UEFA, por lo que los equipos con mejor rendimiento y trayectoria continental quedaron ubicados en el primer bombo, mientras que los de menor coeficiente fueron colocados en el cuarto.
Bombo 1 quedó integrado por Paris Saint-Germain, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter de Milán, Arsenal, Atlético de Madrid y FC Barcelona.
Bombo 2 estará conformado por Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Real Betis, Brujas y PSV Eindhoven.
Bombo 3 reúne a Feyenoord, Lille, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Fenerbahçe y Bodø/Glimt.
Finalmente, el Bombo 4 quedó compuesto por Slavia Praga, Stuttgart, Como, Lens, LASK, Viking, Slovan Bratislava, Sabah y AEK Atenas de Kervin Arriaga, clubes que completan el listado de participantes para la nueva edición del certamen.
Durante el sorteo, se extraerá una pelota de cada bombo y un sistema informático determinará las combinaciones para establecer los ocho rivales correspondientes a cada club, con restricciones que impiden, entre otras condiciones, que dos equipos de una misma asociación se enfrenten en esta etapa.
En cuanto al formato, la Champions League mantiene el sistema de Fase de Liga implementado en las últimas temporadas; ya no existen grupos tradicionales y cada equipo disputará ocho partidos: cuatro partidos como local y visitante, a desarrollarse entre septiembre de 2026 y enero de 2027.