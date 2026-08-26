Así quedaron los bombos para el sorteo de la Champions League 2026-27

Mónaco, Francia.- Este miércoles 26 de agosto quedaron definidos los 36 equipos que disputarán la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2026-27, luego de completarse los enfrentamientos de la ronda previa.

El sorteo se realizará este jueves 27 de agosto en Mónaco a partir de las 10:00 a.m., hora hondureña, donde los equipos conocerán a sus respectivos rivales para la primera fase del máximo torneo europeo a nivel de clubes.

Los 36 participantes fueron distribuidos en cuatro bombos de acuerdo con su coeficiente UEFA, por lo que los equipos con mejor rendimiento y trayectoria continental quedaron ubicados en el primer bombo, mientras que los de menor coeficiente fueron colocados en el cuarto.