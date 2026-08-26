Alto precio del agua en cisternas ahoga a familias más pobres de la capital

Otro de los vendedores desglosó los demás costos asociados: el conductor de una cisterna apenas gana 500 lempiras diarios, mientras que el ayudante recibe entre 300 y 400 lempiras; en combustible destinan 400 lempiras por viaje. Los números anteriores indican que en la operación diaria gastarían unos 2,100 lempiras, frente a los 7,000 lempiras que recolectan por la venta de agua, lo que deja un margen de ganancia de 4,900 lempiras diarios.