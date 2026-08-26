Medford reta a afición del Olimpia: "Saprissa no es un equipo que se asusta"

Tegucigalpa, Honduras.- El técnico costarricense Hernán Medford analizó en conferencia de prensa el esperado cruce entre Olimpia y Deportivo Saprissa por la Copa Centroamericana. Aunque ambos clubes ya están clasificados a la siguiente ronda, el estratega dejó claro que no hay espacio para el relajo, pues en la cancha se define el liderato del grupo y el honor futbolístico de la región. Medford destacó la gran rivalidad entre ambos gigantes centroamericanos y la enorme expectativa de los medios de comunicación.

El peso del partido: "Un partido entre Olimpia y Saprissa, obviamente que aparte de los tres puntos sí hay un ingrediente extra. Yo creo que es la parte de orgullo, la parte de confirmar las dudas de quién es mejor en la historia", afirmó Medford. El primer lugar: "Define quién es el primer lugar de la primera fase. No quiere decir que con eso ya se puede obtener el título, pero por lo menos es ser considerado el mejor equipo de la primera fase. Por eso vamos a buscar el triunfo". El entrenador defendió con firmeza la grandeza de esta rivalidad, argumentando que las estadísticas respaldan a ambas instituciones por ser las más ganadoras de la zona. "La historia se respeta... Al cruzarse dos equipos históricos como estos, se considera un clásico. La historia no se borra", enfatizó.