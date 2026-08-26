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Medford reta a afición del Olimpia: "Saprissa no es un equipo que se asusta"

Hernán Medford sabe lo que significa este partido para su Saprissa sobre el Olimpia, aunque advierte que no hay que celebrar tanto si sale un equipo ganador

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 19:37
Medford reta a afición del Olimpia: Saprissa no es un equipo que se asusta

Hernán Medford no le teme al ambiente en el estadio Nacional de Tegucigalpa.

 Foto: David Romero

Tegucigalpa, Honduras.- El técnico costarricense Hernán Medford analizó en conferencia de prensa el esperado cruce entre Olimpia y Deportivo Saprissa por la Copa Centroamericana. Aunque ambos clubes ya están clasificados a la siguiente ronda, el estratega dejó claro que no hay espacio para el relajo, pues en la cancha se define el liderato del grupo y el honor futbolístico de la región.

Medford destacó la gran rivalidad entre ambos gigantes centroamericanos y la enorme expectativa de los medios de comunicación.

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El peso del partido: "Un partido entre Olimpia y Saprissa, obviamente que aparte de los tres puntos sí hay un ingrediente extra. Yo creo que es la parte de orgullo, la parte de confirmar las dudas de quién es mejor en la historia", afirmó Medford.

El primer lugar: "Define quién es el primer lugar de la primera fase. No quiere decir que con eso ya se puede obtener el título, pero por lo menos es ser considerado el mejor equipo de la primera fase. Por eso vamos a buscar el triunfo".

El entrenador defendió con firmeza la grandeza de esta rivalidad, argumentando que las estadísticas respaldan a ambas instituciones por ser las más ganadoras de la zona. "La historia se respeta... Al cruzarse dos equipos históricos como estos, se considera un clásico. La historia no se borra", enfatizó.

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En cuanto al planteamiento táctico, el estratega prefirió mantener sus cartas ocultas. Confirmó las ausencias de Parrales por expulsión y Bancis por lesión, pero evitó dar pistas sobre el alineamiento titular: "Hoy, un día antes del partido, no te puedo decir quién va a suplir o cómo vamos a jugar. Eso es un secreto normal".

Medford también compartió una postura autocrítica sobre el nivel actual del fútbol hondureño y costarricense, señalando que las selecciones nacionales han quedado debiendo tras perderse la última cita mundialista. A pesar de esto, confía en que un ambiente exigente en Tegucigalpa beneficiará el espectáculo ante Olimpia: "Saprissa no es un equipo que se asusta ante el ambiente, más bien lo necesitamos. Vamos a venir a jugar un partido y disfrutarlo".

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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