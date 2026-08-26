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Con pasos que cautivan, las palillonas del Alfonso Guillén Zelaya se alistan para el 15 de septiembre

Con su belleza y talento las palillonas del Instituto Alfonso Guillén Zelaya ensayan junto a la banda para deslumbrar en las calles de Tegucigalpa durante las fiestas patrias

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 14:00
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Con una variedad de pasos y coreografías, las palillonas del Instituto Alfonso Guillén Zelaya afinan su presentación para engalanar las calles de Tegucigalpa durante los desfiles del próximo 15 de septiembre.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
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Un total de ocho estudiantes que participan en el cuadro de palillonas representarán al instituto durante las fiestas patrias, en conmemoración de los 205 años de independencia de Honduras.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
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Las jóvenes trabajan en la precisión de sus movimientos y la coordinación de sus coreografías para ofrecer una presentación ante el público.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
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Las palillonas ensayan junto a la banda del instituto entre dos y tres horas los viernes y sábados, como parte de una preparación que busca perfeccionar cada uno de los cuadros que presentarán durante la jornada cívica.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
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El Instituto Alfonso Guillén Zelaya figura entre los centros educativos que generan expectativa entre los asistentes a los desfiles por las presentaciones de sus estudiantes.

 Foto: David Romero | EL HERALDO
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La disciplina de las palillonas y el trabajo conjunto con la banda forman parte de la preparación que la institución desarrolla para representar su talento durante las fiestas patrias.

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En noveno grado, Kristhel Zoé Rodríguez Cálix, tiene 14 años de edad.

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Ella es Nazareth Brigeth Galindo Durón, de 13 años, cursa octavo grado.

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Valeria Nicolle Erazo Meza, de 18 años, cursa el último año del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.

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Karina Jireth Rivera Flores tiene 13 años y estudia octavo grado.

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