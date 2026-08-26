Con pasos que cautivan, las palillonas del Alfonso Guillén Zelaya se alistan para el 15 de septiembre

Con una variedad de pasos y coreografías, las palillonas del Instituto Alfonso Guillén Zelaya afinan su presentación para engalanar las calles de Tegucigalpa durante los desfiles del próximo 15 de septiembre.
Un total de ocho estudiantes que participan en el cuadro de palillonas representarán al instituto durante las fiestas patrias, en conmemoración de los 205 años de independencia de Honduras.
Las jóvenes trabajan en la precisión de sus movimientos y la coordinación de sus coreografías para ofrecer una presentación ante el público.
Las palillonas ensayan junto a la banda del instituto entre dos y tres horas los viernes y sábados, como parte de una preparación que busca perfeccionar cada uno de los cuadros que presentarán durante la jornada cívica.
El Instituto Alfonso Guillén Zelaya figura entre los centros educativos que generan expectativa entre los asistentes a los desfiles por las presentaciones de sus estudiantes.
La disciplina de las palillonas y el trabajo conjunto con la banda forman parte de la preparación que la institución desarrolla para representar su talento durante las fiestas patrias.
En noveno grado, Kristhel Zoé Rodríguez Cálix, tiene 14 años de edad.
Ella es Nazareth Brigeth Galindo Durón, de 13 años, cursa octavo grado.
Valeria Nicolle Erazo Meza, de 18 años, cursa el último año del Bachillerato Técnico Profesional en Informática.
Karina Jireth Rivera Flores tiene 13 años y estudia octavo grado.