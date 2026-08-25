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Niveles de agua alarmantes: Imágenes que muestran la crítica situación de la represa Concepción

El agua se agota y, pese al pronóstico de lluvias, las autoridades reconocen que los acumulados que podrían dejar no son suficientes. Imágenes de la preocupante situación de la represa Concepción

  • Actualizado: 25 de agosto de 2026 a las 12:29
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La falta de agua preocupa a Honduras. Tegucigalpa es una de las zonas donde la crisis es más grave, y los niveles en los que se encuentran los principales embalses que abastecen de agua a la capital son un claro ejemplo de ello. Aquí las imágenes de cómo se encuentra la represa Concepción.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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La represa Concepción es uno de los principales embalses de la capital, con una cobertura aproximada del 45 % de los abonados. Sin embargo, su situación es crítica y así es como se ve.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Hasta la primera quincena de agosto, es decir, hace 10 días, la represa Concepción almacenaba 10.87 millones de metros cúbicos, un nivel preocupante, sobre todo por la falta de lluvias.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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En Tegucigalpa, los racionamientos de agua son cada vez más estrictos. Algunas colonias están recibiendo el servicio una vez por semana, en otras zonas cada nueve días, y la situación es peor para los sectores más altos, donde ni siquiera llega el agua.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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EL HERALDO visitó la represa Concepción y constató la sequía que afecta la zona. Los bajos niveles de almacenamiento preocupan a las autoridades y a la población.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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La represa Concepción no es la única en esta situación, ya que el embalse Los Laureles solo registra un 34.66 % de su capacidad.

 Foto: David Romero/ EL HERALDO
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Los reportes de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) establecen que ambos sistemas se encuentran en la categoría de riesgo hídrico alto.

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La sequía está golpeando con fuerza y los pronósticos del clima no son alentadores. Aunque en las últimas semanas la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) ha pronosticado lluvias, las autoridades reconocen que no son suficientes para apaciguar la crisis.

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Las autoridades hacen un llamado a ser conscientes con el cuidado del agua ante los críticos niveles de almacenamiento en las represas.

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Las imágenes captadas por EL HERALDO muestran los suelos de la represa completamente secos y el agua al pie de la cortina.

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