Intereses económicos y disputas políticas paralizan nuevamente aprobación de reforma al sector eléctrico

Tegucigalpa, Honduras.- La discusión en su tercer y último debate de las reformas al subsector eléctrico en el Congreso Nacional se paralizó de forma abrupta a última hora, pese a que la junta directiva y diversos bloques parlamentarios preveían la consolidación de hasta 80 votos para su aprobación. El estancamiento de la iniciativa responde a fuertes presiones ejercidas por sectores económicos generadores de energía y a la falta de acuerdos políticos definitivos sobre la naturaleza del dictamen final. ​Trascendió en los pasillos del Palacio Legislativo que las discrepancias surgieron por el rechazo de las empresas térmicas privadas a las adendas orientadas a potenciar las energías renovables y por disputas sobre las reglas del mercado energético. Asimismo, las marcadas divisiones internas en las fuerzas políticas opositoras y el rechazo frontal del oficialismo han vuelto a empantanar un proyecto calificado como crucial para la estabilidad financiera y operativa del país.

​"Lo que he escuchado realmente no es una información que yo pueda confirmar, pero aparentemente las empresas térmicas como que no estuvieron de acuerdo en las reformas que se habían agregado al proyecto y por eso se decidió no presentarlo", expresó Wenceslao Lara, diputado por el Partido Liberal. ​Desde la bancada liberal se advierte que la injerencia de grupos empresariales dedicados a la generación térmica ha frenado el avance hacia fuentes de generación más limpias y económicas. Sectores críticos señalaron que la resistencia a abrir el mercado a la libre competencia internacional mantiene al Estado condicionado a contratos de alto costo, perjudicando directamente la tarifa que cancelan los consumidores. ​"Mientras no saquemos las manos de los políticos y de los empresarios avaros de esta situación de esta licitación, quien va a sufrir es el pueblo porque vamos a seguir pagando energía más cara, más mal servicio y hay veces hasta plantas obsoletas", señaló el parlamentario. ​Respecto a la postura institucional de la representación rojiblanca, se confirmó que el bloque se mantiene divido entre las distintas corrientes internas. Un grupo compuesto por unos 15 diputados afines a la línea de Salvador Nasralla ratificó su postura de votar en contra del dictamen al considerar que los intereses políticos y personales han prevalecido por encima de los requerimientos técnicos del subsector.​ "No hemos llegado a ningún consenso como bancada, nosotros somos prácticamente como 15 diputados que somos de la línea leal a Salvador Nasralla que estamos en contra por lo mismo, porque intereses más bien personales y partidarios están prevaleciendo y mi voto va a ser en contra", afirmó Lara.​

Por su parte, la bancada del Partido Nacional sostuvo que la suspensión del debate no debe interpretarse como un fracaso definitivo de la normativa, sino como una pausa necesaria dentro del proceso de concertación. Representantes de esta fuerza política indicaron que las negociaciones continúan activas para integrar las recomendaciones del Partido Liberal y asegurar un texto que garantice la estabilidad del sistema. ​"En la medida que se van construyendo los consensos en esa medida uno va obteniendo ese lado positivo; no lo miremos como un tema de que se haya caído, hay que seguir revisando el dictamen y esperamos que en los próximos días se pueda aprobar", manifestó Merary Díaz, diputada por el Partido Nacional. ​La diputada nacionalista enfatizó que el objetivo central de las consultas es estructurar un marco regulatorio que proteja los bienes estatales y descarte cualquier sospecha de privatización. En ese sentido, reiteraron que el diálogo permanece abierto con los diferentes sectores para alcanzar la mayoría calificada requerida para la aprobación de la ley.​ "Esta ley ocupa 65 votos, pero a medida que se sumen las diferentes bancadas vamos a poder construir este dictamen; mientras un dictamen no haya sido votado o no se hayan alcanzado los votos no podemos decir que una reforma se haya caído", indicó la legisladora.​Desde el bloque de la bancada nacionalista se reiteró que la propuesta formulada por los equipos técnicos del Partido Liberal cuenta con el respaldo necesario siempre que mantenga el equilibrio institucional de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La bancada nacionalista instó a mantener la paciencia legislativa para consolidar un texto unificado que prevenga crisis energéticas en el mediano y largo plazo.​ "Hemos señalado en varias ocasiones que si el dictamen de la bancada del Partido Liberal reúne las condiciones donde ellos se sienten seguros y los técnicos tranquilos, ese es el que se va a aprobar para que no queden dudas", aseveró Díaz.