¿Quién fue Tim Curry? La trayectoria del villano que revolucionó el cine de culto

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor británico Tim Curry, conocido por sus papeles en películas como Rocky Horror Picture Show o "Mi pobre angelito 2", falleció en su domicilio de Los Ángeles (EUA) a los 80 años tras más de una década aquejado por problemas de salud, según informaron medios estadounidenses y británicos este miércoles. Nacido el 19 de abril de 1946 en Cheshire, en el noroeste de Inglaterra, era hijo de un capellán naval metodista y vivió una vida nómada casi desde la cuna (con seis meses su familia se mudó a vivir a Hong Kong), algo que lo preparó para su futura carrera de actor itinerante. Se estableció en Plymouth (sur inglés) después de que su padre sufriera un derrame cerebral. El hombre falleció a causa de una neumonía cuando Curry tenía 12 años. Tras esta pérdida, obtuvo una beca para estudiar en Bath, donde participó en sus primeras obras de teatro escolares.

Su amor por la actuación le llevó a estudiar Teatro e Inglés en la Universidad de Birmingham entre 1965 y 1968 y, posteriormente, a realizar su primer trabajo como actor en la producción londinense de Hair, al que le seguirían otras producciones más en el West End y otros pequeños papeles de televisión.

Fue precisamente un compañero de reparto de Hair, Richard O'Brian, quien lo invitó a audicionar para su musical experimental 'The Rocky Horror Show' en 1973 bajo el papel del doctor Frank-N-Furter, que acabaría catapultando su carrera, primero en las tablas teatrales, con más o menos acierto, y luego con su adaptación cinematográfica. Curry convirtió a este extravagante científico, que se presenta, en una de sus frases más famosas, como "un dulce travesti de Transexual, Transilvania" en una figura de culto que ha trascendido generaciones y que ha sido celebrado por su estética, su identidad de género y su representación de la libertad sexual. También intentaría labrarse un hueco en la música. Llegó a sacar varios álbumes entre los años 70 y 80, y hasta realizó giras, aunque sin llegar a alcanzar ningún éxito significativo. La figura de Curry, reconocido por su dramatismo expresivo, ha estado ligada principalmente a papeles secundarios y de villano. Es el caso del Señor de la Oscuridad, en Leyend (Leyenda, 1985), de Ridley Scott; o el del misterioso conserje del hotel Plaza de "Mi pobre angelito 2: perdido en New York", entre otros. Su último papel en un largometraje fue en la comedia Burke & Hare en 2010. Dos años más tarde, en 2012, sufrió un derrame cerebral que lo dejó en silla de ruedas, afectó a su memoria y le impidió caminar.