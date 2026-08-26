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Vuelve a temblar en Colombia: Reportan sismo de 5.1, dos semanas después del terremoto de 7.4

Un sismo de magnitud 5.1 se registró en Colombia este miércoles, a penas dos semanas después del terremoto de 7.4 que dejó más de 300 muertos

  • Actualizado: 26 de agosto de 2026 a las 12:16
Vuelve a temblar en Colombia: Reportan sismo de 5.1, dos semanas después del terremoto de 7.4

El nuevo sismo se registró este miércoles 26 de agosto a las 11.45 hora local.

 Foto: Agencia EFE

Bogotá, Colombia.- Un sismo de magnitud 5,1 sacudió este miércoles el este y el centro de Colombia, dos semanas después del terremoto de 7,4 que causó una gran devastación en el oeste y la zona cafetera del país.

El temblor ocurrió a las 11.45 hora local (16:45 GMT) y tuvo como epicentro Los Santos, en el departamento de Santander (noreste), a una profundidad de 140 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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Hasta el momento, las autoridades no han informado de víctimas o daños por este temblor y, según la Presidencia, "se mantiene comunicación permanente con las autoridades y organismos de gestión del riesgo para verificar posibles afectaciones".

En un primer momento, el SGC informó que el sismo había sido de 5,4, pero luego actualizó la magnitud a 5,1 y la profundidad la amplió a 149 kilómetros.

La región de La mesa de los Santos, situada en la Cordillera Oriental de los Andes, está atravesada por una falla geológica y es la zona de mayor actividad sísmica de Colombia, con temblores casi diarios.

Este miércoles, el SGC ya había registrado en la misma zona dos temblores de menor magnitud, ambos de 3,1, a la 01:53 y las 3:56 hora local.

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Este temblor es el más fuerte registrado en Colombia desde el terremoto del 10 de agosto, que tuvo como epicentro San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste) y dejó al menos 331 personas fallecidas, 4.439 heridos y 240 desaparecidos, así como numerosas edificaciones destruidas o seriamente averiadas, en su mayor parte en los departamentos de Valle del Cauca y Risaralda.

El sismo de este miércoles se sintió principalmente en los departamentos de Santander, Norte de Santander, Arauca, Boyacá y Cundinamarca, los más cercanos al epicentro, y en Bogotá, donde las personas evacuaron los edificios.

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Redacción web
Agencia EFE

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