Muere Tim Curry, icónico actor del payaso "It", a los 80 años

Los Ángeles, Estados Unidos.- El actor y comediante británico Tim Curry, conocido por interpretar al Dr. Frank-N-Furter en el clásico de culto 'The Rocky Horror Picture Show', falleció anoche a los 80 años.

Curry, que llevaba más de una década aquejado de graves problemas de salud, falleció en su residencia de Los Ángeles, según informó este miércoles el portal TMZ.

Nacido en Cheshire (Inglaterra) en 1946, comenzó su carrera en el West End de Londres antes de dar el gran salto a Hollywood en la década de los años sesenta.