El negocio de las cisternas: compran a L2.6 el barril de agua y lo venden hasta en L70

<b>Tegucigalpa, Honduras.- </b>El costo real del agua en Tegucigalpa, en papel, no es caro: no supera los tres lempiras por barril. El problema es que los comerciantes elevan el precio para obtener un margen de utilidad, sin incluir otros gastos, del 94% sobre el costo real, sin que haya regulación por parte de las autoridades.La crisis por falta de agua en el Distrito Central ha convertido este bien público y humano en un verdadero negocio, que muchas veces provoca que resulte inalcanzable para las familias más pobres, que son las que al final pagan más por el vital líquido.La Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) creó el sistema de venta de Agua Potable en Bloque (Aquabloq) como la unidad responsable de la operación y administración de los llenaderos de agua asignados en la capital.Estos son lugares a los que llegan ciudadanos o empresas a comprar agua cuando no tienen el servicio en sus casas o instalaciones. Los llenaderos están ubicados en Los Laureles, Toncontín, Miraflores (temporal) y La Divanna (actualmente cerrado).EL HERALDO Plus comprobó en las instalaciones de la UMAPS que en La Divanna no funciona el llenadero. Según personal de esta dependencia de la municipalidad capitalina, <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/elheraldoplus/investigaciones/francisco-argenal-lluvia-montanas-yerba-buena-la-tigra-agua-capital-PL31811097" target="_blank">desde hace varias semanas no presta el servicio debido a la escasez de agua</a>.A estos sitios de abastecimiento llegan cientos de cisternas todos los días a comprar el agua que transportan a los barrios y colonias donde el vital líquido no llega por tubería pública.