Sequía mata el ganado: productores resisten o rematan sus vacas

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> A las 3:00 de la madrugada, un manto de oscuridad cubre la comunidad de El Portillo, Reitoca, Francisco Morazán. El canto de los grillos se escucha entre los árboles y los gallos todavía duermen, pero don David Álvarez ya está en un pozo comunitario del pueblo, extrayendo agua para darle de beber a su ganado.Al igual que en el resto del Corredor Seco, la severa sequía que enfrenta Honduras ha consumido las fuentes de agua en este municipio. Mantener en pie a las vacas se ha convertido en un vía crucis diario para cualquier propietario de ganado.A las 11:00 de la mañana, el equipo de EL HERALDO Plus conversó con el pequeño ganadero en una calle polvorienta. En ese momento, amarraba sus dos reses en la entrada de un potrero que alquilaba por 5,000 lempiras.“Cuando empezó a llover, conseguí este terreno para que el ganado comiera, pero de nada sirvió, porque solo cayeron unas tormentas, después se fue el invierno, no creció el pasto”, lamentó el hombre, mientras se refugiaba bajo la sombra de un árbol.Agitado y sofocado por el calor, con la camisa impregnada de sudor debido a los 34 grados centígrados que marcaba la temperatura, don David observaba el terreno reseco.<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/ehambiente/comida-sequia-cosecha-perdida-hambre-honduras-FC31771994" target="_blank">“Aquí es una quebrada, cuando hay invierno corre el agua, pero hoy todo está seco”</a>, comentó don David mientras señalaba hacia el cauce pedregoso y seco.