“Ya no tenemos nada”: Lloran del hambre en el Corredor Seco

El momento no solo es trágico porque escasean los alimentos, sino también porque no hay dinero para comprarlos. Los hombres no encuentran empleo y, en el Corredor Seco, la agricultura es el principal sustento: sin lluvia, el trabajo desaparece. Las amas de casa, por su parte, buscan la manera de mantener con vida a sus animalitos.Doña Elsa Marina Osorto vive en Los Tablones, Alubarén, Francisco Morazán, donde la sequía no da tregua. En este departamento, más de 200 mil personas se encuentran bajo inseguridad alimentaria aguda, según proyecciones de la Unidad de Seguridad Alimentaria de Copeco.Doña Elsa logró reunir 75 lempiras para comprar una medida de frijoles, pero no todo sería para la familia: una parte debía repartirla entre las gallinas. Para ella, sus dos hijos y su esposo compró harina de maíz y una libra de frijoles por 40 lempiras.“Sería bueno que viniera una ayuda con comida, porque todos nos hemos quedado sin nada, se perdieron las milpas y las cosas están caras en la pulpería”, expresó la mujer mientras observaba cómo las aves domésticas tragaban cada grano.