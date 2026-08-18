“La gente está tomando agua del río porque las fuentes se secaron”

Reitoca, Francisco Morazán.- La crisis por agua en Reitoca, Francisco Morazán, es inhumana. La población está consumiendo agua del río para sobrevivir, debido a que las fuentes se secaron, los cultivos se perdieron y el ganado está en peligro de morir. Wilmer Alonzo, alcalde de este municipio, declaró a EL HERALDO Plus que “estamos en una situación bien crítica, caótica con respecto a la sequía; en primer lugar no hemos tenido cosecha, cero cosecha y, en segundo lugar, las fuentes de agua se están secando, tenemos una crisis exagerada de agua, los pozos perforados han bajado su nivel”. Con el propósito de paliar la crisis han tomado la decisión de apoyar a la población trasladando agua en pipas, porque en muchas aldeas las fuentes naturales ya colapsaron y los habitantes no tienen líquido en sus hogares.

80% De la población dependen de la producción de frijol y maíz, alrededor de 8,000 personas.

“Estamos haciendo uso del agua del río para llevar a las comunidades y así poder resolver un poco el problema, lo que se recomienda a la gente es que la clore o la hierba para que la use (consuma), porque no tenemos capacidad para llevar agua en botellones o en bolsa”, confesó el jefe edilicio. A consecuencia de que no se está consumiendo agua completamente limpia, sino que del río o estancada, surgen enfermedades virales y estomacales, afectando a la población.

Auxilio

“Estamos haciendo un llamado a las diferentes instituciones, al gobierno, a Copeco que nos apoyen en esta situación, Reitoca es uno de los municipios más afectados porque tenemos muy pocas fuentes naturales de agua para abastecer a las comunidades”, demandó. El jefe edilicio también señaló que la falta de cosechas está provocando una fuerte hambruna, como en el resto de municipios del corredor seco. Tampoco hay empleo porque como no ha llovido, nadie contrata a un agricultor para ayudar a sembrar las milpas, los frijolares o para ordeñar las vacas, porque no hay producción, es decir, a los hogares de cada familia tampoco llega dinero.

Como municipalidad apoyan a la gente que solicita comida o medicamento. Por medio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han llevado asistencia para paliar el problema de la sequía, también han estado preparando a la gente para la postrera, pero todavía no llueve.