“La gente está tomando agua del río porque las fuentes se secaron”

En este municipio no hay cultivo de maíz, frijoles y hasta el ganado se ha visto fuertemente golpeado, debido a la sequía que azota al Corredor Seco

  • Actualizado: 18 de agosto de 2026 a las 22:45
“La gente está tomando agua del río porque las fuentes se secaron”

El alcalde de Reitoca, Francisco Morazán, Wilmer Alonzo, aseguró que están viviendo una fuerte crisis por falta de agua y alimento.

 Foto: Alex Pérez

Reitoca, Francisco Morazán.- La crisis por agua en Reitoca, Francisco Morazán, es inhumana. La población está consumiendo agua del río para sobrevivir, debido a que las fuentes se secaron, los cultivos se perdieron y el ganado está en peligro de morir.

Wilmer Alonzo, alcalde de este municipio, declaró a EL HERALDO Plus que “estamos en una situación bien crítica, caótica con respecto a la sequía; en primer lugar no hemos tenido cosecha, cero cosecha y, en segundo lugar, las fuentes de agua se están secando, tenemos una crisis exagerada de agua, los pozos perforados han bajado su nivel”.

Con el propósito de paliar la crisis han tomado la decisión de apoyar a la población trasladando agua en pipas, porque en muchas aldeas las fuentes naturales ya colapsaron y los habitantes no tienen líquido en sus hogares.

80%

De la población

dependen de la producción de frijol y maíz, alrededor de 8,000 personas.

“Estamos haciendo uso del agua del río para llevar a las comunidades y así poder resolver un poco el problema, lo que se recomienda a la gente es que la clore o la hierba para que la use (consuma), porque no tenemos capacidad para llevar agua en botellones o en bolsa”, confesó el jefe edilicio.

A consecuencia de que no se está consumiendo agua completamente limpia, sino que del río o estancada, surgen enfermedades virales y estomacales, afectando a la población.

Auxilio

“Estamos haciendo un llamado a las diferentes instituciones, al gobierno, a Copeco que nos apoyen en esta situación, Reitoca es uno de los municipios más afectados porque tenemos muy pocas fuentes naturales de agua para abastecer a las comunidades”, demandó.

El jefe edilicio también señaló que la falta de cosechas está provocando una fuerte hambruna, como en el resto de municipios del corredor seco.

Tampoco hay empleo porque como no ha llovido, nadie contrata a un agricultor para ayudar a sembrar las milpas, los frijolares o para ordeñar las vacas, porque no hay producción, es decir, a los hogares de cada familia tampoco llega dinero.

Algunos ríos se niegan a morir y de allí toman agua las personas, porque las fuentes potables ya se secaron.

Algunos ríos se niegan a morir y de allí toman agua las personas, porque las fuentes potables ya se secaron.

 (Foto: Alex Pérez)

Como municipalidad apoyan a la gente que solicita comida o medicamento. Por medio del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) han llevado asistencia para paliar el problema de la sequía, también han estado preparando a la gente para la postrera, pero todavía no llueve.

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“Es una crisis general en todo el municipio, todos aquí dependemos de la siembra de frijol y de maíz, y un poco del ganado, pero en las tres áreas hemos tenido problemas. Podríamos decir que el 80% de la población, unas 7,000 a 8,000 personas dependen de la producción de frijol y maíz”, aseguró el alcalde.

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Yony Bustillo
Yony Bustillo
Periodista

Periodista de investigación graduado en la UNAH. Con formación nacional e internacional en transparencia, acceso a la información pública, autorregulación de los medios, periodismo de investigación y de datos.

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