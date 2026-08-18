“La gente está tomando agua del río porque las fuentes se secaron”

<b>Reitoca, Francisco Morazán.-</b> La crisis por agua en Reitoca, Francisco Morazán, es inhumana. La población está consumiendo agua del río para sobrevivir, debido a que las fuentes se secaron, los cultivos se perdieron y el ganado está en peligro de morir.Wilmer Alonzo, alcalde de este municipio, declaró a EL HERALDO Plus que “estamos en una situación bien crítica, caótica con respecto a la sequía; en primer lugar no hemos tenido cosecha, cero cosecha y, en segundo lugar, las fuentes de agua se están secando, tenemos una crisis exagerada de agua, los pozos perforados han bajado su nivel”.Con el propósito de paliar la crisis han tomado la decisión de apoyar a la población trasladando agua en pipas, porque en muchas aldeas las fuentes naturales ya colapsaron y los habitantes no tienen líquido en sus hogares.