Feriado Morazánico: más de 33 mil personas darán seguridad y asistencia, asegura Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 33 mil personas estarán desplegadas en diferentes puntos del país para brindar seguridad y asistencia a los hondureños que se movilicen durante el Feriado Morazánico, según informó el viceministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Luis René Suazo.

De acuerdo con el funcionario, el operativo es resultado de un trabajo previo de coordinación, planificación y supervisión entre las instituciones que integran el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), con el objetivo de atender posibles incidencias durante el período de vacaciones.

“Hoy es la culminación de un trabajo previo de coordinación, de planificación, de supervisión para que en todos esos lugares donde se va a movilizar masivamente la población en este Feriado Morazánico tengamos los puntos de control, de revisión, de respuesta que nos permitan poder atender cualquier incidencia”, expresó Suazo.