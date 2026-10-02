Feriado Morazánico: más de 33 mil personas darán seguridad y asistencia, asegura Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 33 mil personas estarán desplegadas en diferentes puntos del país para brindar seguridad y asistencia a los hondureños que se movilicen durante el Feriado Morazánico, según informó el viceministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Luis René Suazo.
De acuerdo con el funcionario, el operativo es resultado de un trabajo previo de coordinación, planificación y supervisión entre las instituciones que integran el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm), con el objetivo de atender posibles incidencias durante el período de vacaciones.
“Hoy es la culminación de un trabajo previo de coordinación, de planificación, de supervisión para que en todos esos lugares donde se va a movilizar masivamente la población en este Feriado Morazánico tengamos los puntos de control, de revisión, de respuesta que nos permitan poder atender cualquier incidencia”, expresó Suazo.
El viceministro explicó que las distintas instituciones que forman parte de Conapremm estarán a cargo de las labores de seguridad, prevención y asistencia para los ciudadanos que aprovechen el feriado para viajar a diferentes destinos turísticos del país.
“Por una parte el gobierno hace su trabajo a través de todas las instituciones que integran el Conapremm, 33 mil hombres y mujeres van a estar sin vacaciones mientras los hondureños salen y disfrutan”, expuso Suazo.
Como parte del despliegue preventivo se habilitaron 1,384 puntos de control ubicados en las principales carreteras del territorio nacional, con el propósito de supervisar la movilización y responder ante cualquier situación que pueda presentarse.
Asimismo, las autoridades instalaron 187 puntos de control turístico en los principales lugares donde se prevé una concentración masiva de personas durante el Feriado Morazánico.
A este dispositivo se suman más de 304 ambulancias que estarán disponibles para atender emergencias y brindar asistencia a quienes lo requieran durante las jornadas de descanso
En cuanto a las condiciones climáticas, Suazo señaló que existen puntos específicos donde podrían registrarse inundaciones y crecidas de ríos, aunque indicó que, por el momento, se esperan lluvias normales por la tarde.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población a mantener la corresponsabilidad durante el feriado, atender las recomendaciones de seguridad y evitar permanecer o movilizarse por zonas consideradas de peligro.