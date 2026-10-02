ENEE da plazo de tres meses para regularizar conexiones eléctricas y evitar sanciones por hurto de energía

Tegucigalpa, Honduras.- Los usuarios que mantienen conexiones irregulares de energía eléctrica tendrán tres meses para legalizar voluntariamente su servicio ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), antes de que las autoridades inicien acciones administrativas o penales por hurto de electricidad. La medida fue anunciada este viernes -2 de octubre- mediante un comunicado de la estatal, en el que se informa que el período de regularización está contemplado en el Régimen Transitorio de Regularización Voluntaria de Suministros de Energía Eléctrica, incluido en la nueva Ley de Justicia Energética. La ENEE informó que el período será único, excepcional e improrrogable, por lo que los usuarios que tengan conexiones ilegales deberán aprovechar esos tres meses para normalizar su situación.

"Esta medida tiene como objetivo facilitar la normalización de los suministros, la formalización de la relación contractual con la ENEE y el acceso a un servicio eléctrico legal, seguro y conforme a los requisitos establecidos", establece el comunicado. Durante ese período, quienes corrijan voluntariamente la irregularidad no serán objeto de acciones administrativas o penales por los hechos relacionados con el hurto de energía que hayan sido subsanados mediante el proceso de regularización. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para acogerse al beneficio, el usuario deberá eliminar la condición irregular de su suministro, formalizar su relación contractual con la ENEE, permitir las inspecciones técnicas y cumplir con los requisitos establecidos por la estatal.

Esta medida busca que personas que actualmente reciben electricidad mediante conexiones fuera de la normativa pasen a contar con un suministro formal y registrado ante la empresa estatal. No obstante, la regularización no significa que el usuario quede exento de todos los pagos. La ENEE aclaró que deberán cancelarse los valores que correspondan por instalación, conexión, depósito, derechos de servicio u otros cargos necesarios para formalizar el suministro.