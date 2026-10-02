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ENEE da plazo de tres meses para regularizar conexiones eléctricas y evitar sanciones por hurto de energía

Los usuarios con conexiones ilegales tendrán tres meses para regularizar su servicio, de lo contrario la ENEE advierte acciones administrativas o penales

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 16:57
ENEE da plazo de tres meses para regularizar conexiones eléctricas y evitar sanciones por hurto de energía

Pasado los tres meses, personal de la ENEE aplicará sanciones administrativas o penales a los usuarios que mantengan conexiones eléctricas irregulares.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Los usuarios que mantienen conexiones irregulares de energía eléctrica tendrán tres meses para legalizar voluntariamente su servicio ante la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), antes de que las autoridades inicien acciones administrativas o penales por hurto de electricidad.

La medida fue anunciada este viernes -2 de octubre- mediante un comunicado de la estatal, en el que se informa que el período de regularización está contemplado en el Régimen Transitorio de Regularización Voluntaria de Suministros de Energía Eléctrica, incluido en la nueva Ley de Justicia Energética.

La ENEE informó que el período será único, excepcional e improrrogable, por lo que los usuarios que tengan conexiones ilegales deberán aprovechar esos tres meses para normalizar su situación.

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"Esta medida tiene como objetivo facilitar la normalización de los suministros, la formalización de la relación contractual con la ENEE y el acceso a un servicio eléctrico legal, seguro y conforme a los requisitos establecidos", establece el comunicado.

Durante ese período, quienes corrijan voluntariamente la irregularidad no serán objeto de acciones administrativas o penales por los hechos relacionados con el hurto de energía que hayan sido subsanados mediante el proceso de regularización.

Para acogerse al beneficio, el usuario deberá eliminar la condición irregular de su suministro, formalizar su relación contractual con la ENEE, permitir las inspecciones técnicas y cumplir con los requisitos establecidos por la estatal.

El comunicado emitido este viernes por la estatal eléctrica establece que dará tres meses para que los usuarios con conexiones irregulares normalicen su situación.

El comunicado emitido este viernes por la estatal eléctrica establece que dará tres meses para que los usuarios con conexiones irregulares normalicen su situación.

 (Foto: ENEE)

Esta medida busca que personas que actualmente reciben electricidad mediante conexiones fuera de la normativa pasen a contar con un suministro formal y registrado ante la empresa estatal.

No obstante, la regularización no significa que el usuario quede exento de todos los pagos.

La ENEE aclaró que deberán cancelarse los valores que correspondan por instalación, conexión, depósito, derechos de servicio u otros cargos necesarios para formalizar el suministro.

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El comunicado advierte que una vez concluido el período de regularización, la ENEE, junto con el Ministerio Público, la Policía Nacional y las demás instituciones competentes, podrá ejercer las acciones administrativas, civiles y penales correspondientes para investigar y sancionar el hurto de energía y otras infracciones.

"La ENEE hace un llamado a las personas que actualmente mantienen una condición irregular en su suministro a aprovechar esta oportunidad excepcional para regularizar voluntariamente su servicio y a mantenerse atentas a la información oficial sobre los procedimientos que serán habilitados", indicaron.

Los usuarios que quieran iniciar el proceso podrán acudir a las oficinas de Atención al Cliente (ATC), llamar al 118 o utilizar las plataformas digitales autorizadas por la institución.

La regularización de conexiones es parte del plan que tienen la estatal eléctrica para reducir la perdida de energía que es uno de los principales problemas que tiene la empresa.

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Redacción web
David Zapata
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la UNAH. Con más de 7 años de experiencia en coberturas a nivel nacional, con amplio conocimiento en temas del ramo de la Educación y cambio climático.

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