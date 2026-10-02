Feria de Mariscos: productos y precios durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- La Feria de Mariscos 2026 se desarrolla en el Mercado Municipal de Mariscos, ubicado en la isla de Tegucigalpa, como parte de las actividades de la Semana Morazánica, con el objetivo de dinamizar las ventas de los comerciantes.
La actividad reúne a vendedores que ofrecen pescado, camarones, curiles, ceviches y otros productos provenientes de la zona sur del país. Además, incluye opciones gastronómicas y actividades para las familias que visiten el establecimiento.
“Hoy (2 de octubre) empezamos con una feria de mariscos en este mercado de Tegucigalpa, que es municipal, un mercado que solo vende productos del mar”, informó Belinda Pavón, asesora del Despacho Municipal del Distrito Central.
La funcionaria explicó que la feria busca acercar a los consumidores productos frescos y de calidad, al tiempo que se mantienen los precios para facilitar las compras durante el feriado.
“Productos frescos, de buena calidad, atención personalizada y no va a haber aumento de precios. Todo está aumentando, pero aquí todo está congelado el precio”, aseguró Pavón.
En la feria también habrá degustaciones, música en vivo, rifas y actividades dirigidas a los niños, con el propósito de ofrecer un espacio de convivencia para las familias que decidan visitar el mercado durante la Semana Morazánica.
“Tenemos calidad, variedad de productos, pescado, tenemos otro tipo de degustaciones, productos frescos de calidad que vienen de la zona sur”, detalló Henry Padilla, gerente de Mercados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC).
Padilla señaló que los comerciantes de la Asociación de Mercado de Mariscos trasladan sus productos desde la zona sur para ponerlos a disposición de los consumidores de Tegucigalpa y Comayagüela.
El gerente de Mercados indicó que este tipo de actividades también busca beneficiar a los vendedores y sus familias mediante un mayor movimiento comercial durante los días de feria.
Por su parte, Cristofer Meza, administrador del Mercado Municipal de Mariscos, informó que el establecimiento cuenta con 64 puestos comerciales, convirtiéndose en el único mercado municipal especializado en productos del mar en el Distrito Central.
Entre los precios anunciados para la feria se encuentra la tilapia a 60 lempiras, la corvina a 70 lempiras y el camarón desde 60 hasta 250 lempiras, dependiendo del producto y su presentación, mientras que las cabezas de pescado tienen precios de entre 25 y 40 lempiras.
“Los estamos invitando y los vendedores estarán trabajando a partir en el feriado Morazánico desde el 8 hasta el 11 de octubre, van operando acá en el Mercado de Mariscos”, señaló Pavón.
Además de la venta de productos frescos, los visitantes podrán encontrar ceviches de curil, pulpo y camarón, con precios anunciados de 150 lempiras, así como otras preparaciones para consumir en el lugar.
“Tenemos precios cómodos, precios accesibles, tenemos comida, tenemos ceviche, entonces les invitamos a que puedan venir. Aquí les vamos a atender, tenemos un ambiente ameno”, indicó Meza.