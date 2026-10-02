Feria de Mariscos: productos y precios durante la Semana Morazánica

Tegucigalpa, Honduras.- La Feria de Mariscos 2026 se desarrolla en el Mercado Municipal de Mariscos, ubicado en la isla de Tegucigalpa, como parte de las actividades de la Semana Morazánica , con el objetivo de dinamizar las ventas de los comerciantes.

La actividad reúne a vendedores que ofrecen pescado, camarones, curiles, ceviches y otros productos provenientes de la zona sur del país. Además, incluye opciones gastronómicas y actividades para las familias que visiten el establecimiento.

“Hoy (2 de octubre) empezamos con una feria de mariscos en este mercado de Tegucigalpa, que es municipal, un mercado que solo vende productos del mar”, informó Belinda Pavón, asesora del Despacho Municipal del Distrito Central.

La funcionaria explicó que la feria busca acercar a los consumidores productos frescos y de calidad, al tiempo que se mantienen los precios para facilitar las compras durante el feriado.

“Productos frescos, de buena calidad, atención personalizada y no va a haber aumento de precios. Todo está aumentando, pero aquí todo está congelado el precio”, aseguró Pavón.

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En la feria también habrá degustaciones, música en vivo, rifas y actividades dirigidas a los niños, con el propósito de ofrecer un espacio de convivencia para las familias que decidan visitar el mercado durante la Semana Morazánica.