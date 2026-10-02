G7 acuerda liberar 100 millones de barriles de petróleo para contener los precios

París, Francia.- Los países del G7 acordaron liberar inmediatamente de forma coordinada 100 millones de barriles de petróleo a través de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) durante los próximos cuatro meses, con una parte importante de diésel disponible en los primeros 20 días, según un comunicado difundido este viernes tras una reunión virtual de sus líderes. El presidente francés, Emmanuel Macron, quien convocó la reunión por videoconferencia, afirmó que las medidas acordadas "deberían hacer bajar los precios" de los combustibles y que no habrá "ninguna prohibición" a las exportaciones de diésel entre los países del G7 (además de Francia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Italia y Japón).

Según el comunicado, el grupo también acordó coordinar los calendarios de mantenimiento de sus refinerías para evitar pérdidas simultáneas de capacidad y aumentar temporalmente las tasas de utilización cuando sea posible. Asimismo, el G7 instó a los países con una capacidad significativa de refinado a incrementar la producción de productos refinados, especialmente diésel. La AIE deberá supervisar la aplicación de los compromisos y presentar un informe en un plazo de 20 días, con recomendaciones para mejorar futuras respuestas, incluida la reposición de las reservas, según el comunicado publicado tras la reunión. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los líderes del G7 reafirmaron su compromiso de no imponer restricciones a las exportaciones de energía y productos energéticos entre sus miembros y pidieron a todos los países productores que eviten prohibiciones que puedan aumentar las tensiones en los mercados.

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