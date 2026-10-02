Con tatuajes de la Pandilla 18 en la cabeza y el rostro: “Atrevido” y “Cachorro”, capturados en Tegucigalpa

Dos peligrosos presuntos miembros de la Pandilla 18, que atemorizaban a diferentes colonias de Tegucigalpa, fueron capturados durante operativos realizados por las autoridades. ¿Quiénes son alias “Atrevido” y “Cachorro”?
Mediante un allanamiento de morada y operativos de saturación en las colonias Villa Adela y Los Alpes, la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) logró la captura de los dos individuos.
El primer detenido es un hombre de 24 años, conocido con el alias de “Atrevido”, quien, según las autoridades, tendría el rango de “Homie” dentro de la estructura criminal. Fue requerido mediante un allanamiento de morada en el barrio Villa Adela.
El “Atrevido” tendrá que responder por los delitos de asociación para delinquir y tráfico de drogas. Durante su captura se le decomisó supuesta droga y un teléfono celular, según el reporte policial.
De acuerdo con los registros de las autoridades, el “Atrevido” cuenta con tres detenciones anteriores: el 19 de abril de 2020, por tráfico; el 25 de marzo de 2021, por extorsión; y el 1 de abril de 2021, por extorsión y tráfico de drogas.
El segundo detenido fue identificado como alias “Cachorro”, de 25 años, quien también tendría el rango de “Homie”, de acuerdo con las investigaciones de la DAET.
El “Cachorro” fue detenido tras un operativo de saturación desarrollado en las canteras de la colonia Los Alpes y tendrá que responder por el delito de asociación para delinquir, según las autoridades.
Las autoridades detallaron que, al verificar la base de datos policial, se constató que el sospechoso había sido detenido anteriormente por tráfico de drogas, posesión de droga, uso indebido de nombres, uniformes e insignias, y asociación ilícita.
Asimismo, al “Cachorro” se le habría detenido anteriormente por portación ilegal de armas, robo de vehículo, atentado, así como fabricación y tráfico de material de guerra, armas y municiones.
“Las investigaciones de la DAET indican que estos sujetos se encargaban de coordinar las acciones ilícitas, como el cobro de extorsión a comerciantes y transportistas de la zona, y la venta y distribución de drogas, entre otros delitos”, detalló la DAET.