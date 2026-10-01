Dictan detención judicial a “Cabeza de Toro” tras captura en barrio Buenos Aires

La Unidad Fiscal de Operaciones Especiales (UF-OPE) logró que un juez decretara la detención judicial contra Ronal Antonio López Valle, alias “Cabeza de Toro” y presunto integrante de la Pandilla 18, acusado de los delitos de asociación terrorista, tráfico ilegal de armas de fuego de uso prohibido y tráfico de municiones de uso prohibido.
La medida fue dictada durante la audiencia de declaración de imputado, luego de que el sospechoso fuera capturado el pasado martes 29 de septiembre de 2026 por agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET).
De acuerdo con la información proporcionada por la UF-OPE, la detención se ejecutó en el barrio Buenos Aires de Tegucigalpa, Francisco Morazán, como parte de las acciones desarrolladas para combatir estructuras delictivas.
Durante el operativo, los agentes habrían decomisado a López Valle un fusil de color negro calibre 5.56 milímetros, el cual estaba armado con un cargador que contenía 26 cartuchos sin percutir
Según los registros de la base de datos de la Policía Nacional, alias “Cabeza de Toro” cuenta con antecedentes por la presunta comisión del delito de portación ilegal de arma de fuego, registrado en junio de 2017.
Asimismo, los registros policiales señalan antecedentes relacionados con los delitos de lesiones, amenazas y desacato, correspondientes al año 2008.
Luego de finalizar la audiencia de declaración de imputado, la autoridad judicial estableció que la audiencia inicial se desarrollará el próximo lunes 5 de octubre de 2026.
En esa etapa se determinará la continuidad del proceso penal contra Ronal Antonio López Valle, respetando el principio del debido proceso y los derechos fundamentales que le corresponden como imputado.
La Unidad Fiscal de Operaciones Especiales indicó que sus actuaciones se desarrollan bajo principios de objetividad y respeto a los derechos humanos de las personas sometidas a procesos judiciales.
Finalmente, la UF-OPE hizo un llamado a la ciudadanía para que reporte ante las autoridades cualquier movimiento inusual que sea detectado en barrios y colonias, con el objetivo de contribuir a las acciones de seguridad y prevención del delito.