Paola Orellana, novia de Erick Bonilla, cumplía años hoy; ambos fueron asesinados en Tocoa

Gritos de dolor se escuchaban mientras se realizaba el levantamiento de Erick Bonilla y Paola Orellana, una pareja que murió durante un ataque armado registrado en la comunidad de La Bolsa, a un costado de la carretera CA-13, en Tocoa, Colón.
Erik Daniel Bonilla, conocido como “El Chiqui”, era residente de la colonia Las Palmas de Tocoa, y Paola Lizeth Orellana Hernández, de 22 años, residía en la comunidad de Zamora.
De acuerdo con los reportes preliminares, la pareja se desplazaba en una motocicleta cuando fue interceptada por desconocidos que les dispararon en reiteradas ocasiones.
Durante el ataque, Bonilla recibió un impacto de bala y perdió el control de la motocicleta; ambos impactaron contra el muro perimetral de una vivienda ubicada en el sector.
Paola Orellana, quien hoy, 1 de octubre, estaría cumpliendo años, según sus familiares, no presentaba ninguna herida de arma, por lo que las autoridades informaron que la joven murió debido al fuerte impacto.
Las circunstancias exactas de la muerte de Orellana deberán ser establecidas por las autoridades competentes mediante las investigaciones y los procedimientos forenses correspondientes.
Familiares lamentaron la muerte de la joven y su pareja. Uno de ellos aseguró que el ataque estaba dirigido contra Bonilla. “El blanco era el marido de mi prima y el ya baleado se estrelló en el muro causando la muerte de mi prima”, comentó en redes sociales.
La comunidad de Tocoa lamentó la muerte de la joven y expresó sus condolencias en una nota de duelo.
“Su partida deja un vacío imborrable en nuestra comunidad. Recordamos su espíritu amable, su humildad genuina y ejemplo como buen vecino”, lamentó la comunidad.
Autoridades están tras las pistas de los responsables del crimen para hacer justicia a la familia de estas víctimas.