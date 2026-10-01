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Paola Orellana, novia de Erick Bonilla, cumplía años hoy; ambos fueron asesinados en Tocoa

Autoridades indicaron que se maneja la información de que Erick era el objetivo del atentado, pero la joven habría muerto tras chocar en la moto

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 14:20
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Gritos de dolor se escuchaban mientras se realizaba el levantamiento de Erick Bonilla y Paola Orellana, una pareja que murió durante un ataque armado registrado en la comunidad de La Bolsa, a un costado de la carretera CA-13, en Tocoa, Colón.

 Foto: Cortesía
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Erik Daniel Bonilla, conocido como “El Chiqui”, era residente de la colonia Las Palmas de Tocoa, y Paola Lizeth Orellana Hernández, de 22 años, residía en la comunidad de Zamora.
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De acuerdo con los reportes preliminares, la pareja se desplazaba en una motocicleta cuando fue interceptada por desconocidos que les dispararon en reiteradas ocasiones.

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Durante el ataque, Bonilla recibió un impacto de bala y perdió el control de la motocicleta; ambos impactaron contra el muro perimetral de una vivienda ubicada en el sector.

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Paola Orellana, quien hoy, 1 de octubre, estaría cumpliendo años, según sus familiares, no presentaba ninguna herida de arma, por lo que las autoridades informaron que la joven murió debido al fuerte impacto.
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Las circunstancias exactas de la muerte de Orellana deberán ser establecidas por las autoridades competentes mediante las investigaciones y los procedimientos forenses correspondientes.
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Familiares lamentaron la muerte de la joven y su pareja. Uno de ellos aseguró que el ataque estaba dirigido contra Bonilla. “El blanco era el marido de mi prima y el ya baleado se estrelló en el muro causando la muerte de mi prima”, comentó en redes sociales.
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La comunidad de Tocoa lamentó la muerte de la joven y expresó sus condolencias en una nota de duelo.
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“Su partida deja un vacío imborrable en nuestra comunidad. Recordamos su espíritu amable, su humildad genuina y ejemplo como buen vecino”, lamentó la comunidad.
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Autoridades están tras las pistas de los responsables del crimen para hacer justicia a la familia de estas víctimas.
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