¿Intoxicación? Investigan caso de Aida Padilla, madre encontrada muerta en motel

La muerte de Aida Beatriz Padilla Amaya, de 21 años, es investigada por las autoridades luego de que fuera encontrada sin vida en una habitación de un autohotel ubicado en las afueras de Catacamas, Olancho.
El hallazgo ocurrió la noche del lunes, cuando empleados del establecimiento encontraron a la joven junto a dos hombres y una bebé de un mes de nacida, inconscientes dentro de la habitación que habían rentado.
Agentes policiales se trasladaron al lugar para atender a las personas que permanecían dentro del cuarto. Al llegar, confirmaron que Aida Beatriz ya había fallecido.
Los dos hombres y la bebé todavía presentaban signos vitales, por lo que fueron trasladados de emergencia en ambulancias hacia el Hospital Santo Hermano Pedro de Catacamas.
Durante las primeras diligencias se maneja que las cuatro personas habrían inhalado monóxido de carbono. De acuerdo con los reportes forenses, el gas habría salido de un vehículo que permaneció encendido dentro del garaje cerrado de la habitación.
Sin embargo, las circunstancias de la muerte de Aida continúan bajo investigación y la causa deberá establecerse mediante los procedimientos médico-legales correspondientes.
Aida Beatriz era originaria del caserío Cacao Morán, en el municipio de Silca, Olancho, pero residía en Catacamas. Su abuela, Beatriz Castro, llegó hasta la morgue capitalina para reclamar sus restos.
Aseguró conocer a uno de los hombres que estaba con ella, quien, según explicó, era la persona que conducía el vehículo en el que se movilizaba su nieta.
Aida recientemente había salido de prisión, meses antes de cumplir la pena que le habían impuesto, ya que estaba en los últimos meses de su embarazo.
Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue del Ministerio Público en Tegucigalpa y retirado alrededor de las 11:00 de la mañana de este martes 29 de septiembre.