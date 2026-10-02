Honduras será sede del Foro Parlamentario Iberoamericano durante 2028

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras será sede en 2028 del Foro Parlamentario Iberoamericano, anunció el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, durante su participación en la XII sesión plenaria del encuentro que se desarrolla en España. Zambrano destacó que asumir la sede representa un respaldo a las instituciones hondureñas y al fortalecimiento del sistema democrático. El presidente del Legislativo agradeció a las autoridades españolas por la organización del foro y por la atención brindada a las delegaciones participantes. “Nos hemos sentido en casa. Se lo agradecemos”, expresó.

Durante su intervención, Zambrano extendió la invitación a las delegaciones para que en 2028 conozcan distintas regiones de Honduras como parte del encuentro parlamentario. “Este Foro Parlamentario Iberoamericano va a ser su casa en 2028”, afirmó el titular del Congreso Nacional al referirse a la próxima sede del encuentro. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El parlamentario mencionó entre los lugares que podrían conocer las delegaciones a Copán Ruinas, Comayagua, el Golfo de Fonseca y Roatán.

La delegación hondureña encabezada por el titular del Legislativo está integrada además por los parlamentarios Walter Chávez, Tania Pinto, Carlos Ledezma y Alejandra Vallecillo. La comisión mantendrá jornadas continuas de debate durante este jueves y viernes en el espacio institucional de concertación. Zambrano sostuvo que, más allá de los destinos turísticos, el principal atractivo de Honduras será su población y la forma en que recibirá a los visitantes.