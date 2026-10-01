Alcaldía limpia más de 300 botaderos clandestinos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La basura vuelve a aparecer en algunos puntos y esquinas de la capital después de que las cuadrillas municipales se retiran. Bolsas, muebles, desperdicios y otros residuos terminan nuevamente en calles y espacios públicos que habían sido intervenidos.

El problema obliga a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a convertir la limpieza de estos sitios en una tarea recurrente. Algunos puntos son atendidos una y otra vez porque los ciudadanos continúan utilizándolos para abandonar sus desechos.

“Desde que iniciamos en esta gerencia, como 300 puntos hemos limpiado”, informó Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la AMDC, al referirse a los sitios intervenidos durante la actual administración.

La cifra refleja la cantidad de lugares que han requerido jornadas especiales de limpieza más allá de los recorridos habituales del servicio de recolección de basura en Tegucigalpa y Comayagüela.

Pero limpiar no siempre significa terminar con el problema; en determinados sectores, las cuadrillas deben regresar después de encontrar nuevamente acumulaciones de desechos en los mismos lugares.

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“Hay puntos donde hemos llegado hasta cuatro veces a limpiar porque nuevamente las personas llegan y tiran basura”, explicó Galicia.

Entre los sitios donde se ha presentado esta situación se encuentra la residencial La Cañada, así como sectores ubicados en el bulevar del norte, donde la acumulación de residuos ha obligado a realizar nuevas intervenciones.