Alcaldía limpia más de 300 botaderos clandestinos en la capital

Tegucigalpa, Honduras.- La basura vuelve a aparecer en algunos puntos y esquinas de la capital después de que las cuadrillas municipales se retiran. Bolsas, muebles, desperdicios y otros residuos terminan nuevamente en calles y espacios públicos que habían sido intervenidos.
El problema obliga a la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) a convertir la limpieza de estos sitios en una tarea recurrente. Algunos puntos son atendidos una y otra vez porque los ciudadanos continúan utilizándolos para abandonar sus desechos.
“Desde que iniciamos en esta gerencia, como 300 puntos hemos limpiado”, informó Denovan Galicia, gerente de Microempresas de la AMDC, al referirse a los sitios intervenidos durante la actual administración.
La cifra refleja la cantidad de lugares que han requerido jornadas especiales de limpieza más allá de los recorridos habituales del servicio de recolección de basura en Tegucigalpa y Comayagüela.
Pero limpiar no siempre significa terminar con el problema; en determinados sectores, las cuadrillas deben regresar después de encontrar nuevamente acumulaciones de desechos en los mismos lugares.
“Hay puntos donde hemos llegado hasta cuatro veces a limpiar porque nuevamente las personas llegan y tiran basura”, explicó Galicia.
Entre los sitios donde se ha presentado esta situación se encuentra la residencial La Cañada, así como sectores ubicados en el bulevar del norte, donde la acumulación de residuos ha obligado a realizar nuevas intervenciones.
En este año la comuna reconoció que existen lugares donde los botaderos clandestinos reaparecen incluso después de las jornadas de limpieza. En junio se reportaban problemas similares en El Hato de Enmedio, Residencial Plaza, Centroamérica Oeste y la colonia Kennedy.
En julio, un recorrido de EL HERALDO también constató acumulaciones de basura en Monte Rey, Los Pinos y La Travesía. En algunos de estos sectores, los vecinos señalaron que los desperdicios regresaban poco tiempo después de las labores municipales.
El volumen de residuos que debe ser retirado también muestra la dimensión del trabajo. Galicia informó que durante la actual administración ya se han recolectado unas 210,000 toneladas de basura en el Distrito Central.
La cantidad continúa aumentando cada semana, pues las cuadrillas municipales mantienen operativos en distintos sectores de Tegucigalpa y Comayagüela para retirar los desechos acumulados.
“A la semana recolectamos como 12,000 toneladas”, indicó Galicia sobre el volumen que actualmente se recoge durante las jornadas de limpieza y recolección.
Los datos entregados por la Alcaldía se suman a otros reportes que muestran la magnitud de los residuos generados en la capital. En julio, la municipalidad informó que entre enero y ese mes había trasladado más de 194,000 toneladas para su disposición final.
La AMDC también comenzó a buscar mecanismos para evitar que los puntos recuperados vuelvan a convertirse en botaderos. Una de las medidas es la instalación de cámaras de vigilancia en sitios considerados críticos.
Hasta finales de septiembre, la Alcaldía había instalado 20 cámaras y anunció que pretende colocar alrededor de 300 dispositivos en diferentes sectores de la ciudad, entre ellos El Carrizal, Residencial Plaza Villanueva y Kennedy.
La municipalidad también ha advertido que quienes sean sorprendidos depositando desechos en estos sitios pueden recibir una multa de 5,000 lempiras, de acuerdo con el Plan de Arbitrios Municipal.