Con cámaras vigilará la Alcaldía a quienes tiren basura en lugares no autorizados

Tegucigalpa, Honduras.- Tirar basura en calles, predios u otros espacios no autorizados podría terminar en una multa de 5,000 lempiras para el ciudadano que lo haga.

La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció inspecciones y vigilancia con cámaras de seguridad permanente para identificar a las personas que lanzan desperdicios botaderos clandestinos de basura.​

El gerente de Microempresa de la AMDC, Denovan Galicia, junto al vocero de la Policía Municipal, Josué Esperanza, realizaron inspecciones de supervisión en puntos donde se ha detectado acumulación de desechos en la vía pública.

Durante la jornada, las autoridades hicieron un llamado a los vecinos para que respeten los días y horarios establecidos para sacar la basura, con el objetivo de evitar que los residuos terminen acumulados en calles, predios y otros espacios no autorizados.

“Se les acabó la fiesta. En este momento empezamos a intervenir cada montaña clandestina de desechos junto con la Policía Municipal”, advirtió Esperanza.

El funcionario explicó que las personas que sean sorprendidas lanzando basura en sitios prohibidos serán sancionadas conforme a lo establecido en el Plan de Arbitrios de la capital.