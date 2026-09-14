Con cámaras vigilará la Alcaldía a quienes tiren basura en lugares no autorizados

Tegucigalpa, Honduras.- Tirar basura en calles, predios u otros espacios no autorizados podría terminar en una multa de 5,000 lempiras para el ciudadano que lo haga.
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció inspecciones y vigilancia con cámaras de seguridad permanente para identificar a las personas que lanzan desperdicios botaderos clandestinos de basura.
El gerente de Microempresa de la AMDC, Denovan Galicia, junto al vocero de la Policía Municipal, Josué Esperanza, realizaron inspecciones de supervisión en puntos donde se ha detectado acumulación de desechos en la vía pública.
Durante la jornada, las autoridades hicieron un llamado a los vecinos para que respeten los días y horarios establecidos para sacar la basura, con el objetivo de evitar que los residuos terminen acumulados en calles, predios y otros espacios no autorizados.
“Se les acabó la fiesta. En este momento empezamos a intervenir cada montaña clandestina de desechos junto con la Policía Municipal”, advirtió Esperanza.
El funcionario explicó que las personas que sean sorprendidas lanzando basura en sitios prohibidos serán sancionadas conforme a lo establecido en el Plan de Arbitrios de la capital.
La multa establecida para quienes sean encontrados depositando desechos en lugares no autorizados asciende a 5,000 lempiras, por lo que las autoridades pidieron a la población evitar estas prácticas.
Esperanza señaló que los operativos no se limitarán a las inspecciones presenciales, ya que también se utilizarán cámaras para identificar a quienes conviertan espacios públicos en botaderos clandestinos.
“Los vamos a estar vigilando 24/7 a través de cámaras. Esa es la orden que cada uno de nosotros tiene”, aseguró el vocero de la Policía Municipal.
La Alcaldía indicó que el monitoreo continuará en los sectores donde se ha identificado la disposición irregular de residuos, mientras los equipos municipales realizarán inspecciones para detectar nuevos puntos de acumulación.
“No te quejes si te sacamos en redes sociales botando basura, como en este lugar, donde es totalmente prohibido hacerlo”, manifestó Esperanza durante la supervisión.
La Policía Municipal sostuvo que los operativos continuarán en diferentes sectores de la capital y que no se permitirá que los espacios públicos sean utilizados nuevamente como depósitos ilegales de basura.
“Esto no lo vamos a seguir permitiendo... Vamos a seguir trabajando por nuestra ciudad limpia”, afirmó Esperanza, al reiterar el llamado a los vecinos a cumplir con las normas municipales.