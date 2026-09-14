IHSS revela por qué guardias sacaron por la fuerza a paciente con autismo

En las últimas horas se dio una polémica en la zona norte de Honduras luego que guardias del Seguro Social sacaran a la fuerza a un paciente con autismo. El centro asistencial reveló por qué sus guardias hicieron esto.
Todo se dio luego que un video mostrara el momento en que un paciente fue sacado a empujones por personal de seguridad del IHSS en San Pedro Sula y posteriormente pateado por un hombre.
En las imágenes se observa a tres hombres sujetar al joven para obligarlo a abandonar la sala de espera, mientras él intenta soltarse de quienes lo mantienen sometido.
Finalmente, el paciente es sacado del área y, en los últimos segundos del video, uno de los hombres lo patea mientras los otros dos continúan sujetándolo. ¿Por qué se dio esto?
De acuerdo con algunas versiones, se trataría de un paciente diagnosticado con autismo y que habría reclamado después de permanecer varias horas esperando ser atendido
Tras la circulación del video, el director médico del hospital, el doctor Armando Hernández, brindó declaraciones para explicar la versión de la institución y aseguró que "en ningún momento existió una instrucción de agredir a los pacientes".
“Queremos aclarar que en ningún momento se agrede a los pacientes, mucho menos que tengan una condición de base como el autismo”, expresó Hernández en un video divulgado por el IHSS.
Según el funcionario, mientras permanecía en la sala de espera, el paciente comenzó a presentar comportamientos que generaron inconformidad a otras personas que esperaban atención, como colocar los pies sobre una mesa y dificultar el paso de pacientes que eran llamados para ingresar a consulta.
Explicó que, ante las quejas de otros derechohabientes, se solicitó la intervención del personal de seguridad. De acuerdo con su versión, inicialmente los guardias pidieron al paciente que guardara la calma o desalojara el espacio, pero este comenzó a mostrar comportamientos agresivos hasta que fue retirado del lugar por dos guardias.
Otra de las autoridades del hospital explicó, en declaraciones al canal TSI, que desconocían la patología por la que el paciente acudió al centro asistencial. “No estábamos ahí en el momento, pero el momento se reportó. No había una emergencia en él”, manifestó.