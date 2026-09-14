Enviaba videos con los pies amarrados: Madre fingió su secuestro y el de sus dos hijos

La madre de los niños admitió que ella planeó el delito y que, con el propósito de hacerlo más creíble, viajó hasta Tegucigalpa. Según su declaración, tenía deudas y necesitaba el dinero para comprar alimentos y otros artículos para sus hijos. Las dos fueron remitidas a la Fiscalía para que respondan por el delito de simulación de infracción.