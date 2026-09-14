Enviaba videos con los pies amarrados: Madre fingió su secuestro y el de sus dos hijos

Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) localizaron a una mujer que fingió su secuestro junto a sus dos hijos menores de edad. ¿Cómo sucedieron los hechos? Aquí los detalles.
La mujer, junto a sus dos hijos, se trasladó desde el departamento de Olancho, donde residía, hasta un hotel ubicado en Comayagüela, Francisco Morazán.
De acuerdo con las investigaciones, la madre de los dos menores no actuó sola, ya que contó con la complicidad de otra mujer. Ambas, junto a los dos niños, se hospedaron en un hotel del barrio Concepción, en Comayagüela. ¿Cómo logró fingir su secuestro?
La sospechosa es una joven de 18 años, residente en Catacamas, Olancho, y de oficio ama de casa. Uno de los menores tiene 2 años y el otro es un bebé de apenas unos meses de nacido. Ambos se encuentran en óptimas condiciones tras lo ocurrido.
La familia de la joven informó que ella había salido el pasado sábado rumbo a un centro asistencial de Catacamas para asistir a una consulta médica con sus dos hijos. Sin embargo, no regresó a su vivienda.
Hotel donde se hospedaban las mujeres y los menores. Posteriormente, el esposo de la mujer recibió un mensaje a través de WhatsApp, en el que le informaban que su pareja y sus hijos estaban secuestrados. A cambio de su libertad, le exigían 300,000 lempiras.
El padre de los menores también recibió fotografías y videos en los que se observaba a la mujer junto a sus hijos. En las imágenes, ella aparecía con cinta adhesiva en la boca y los pies amarrados.
Además, un video difundido en redes sociales mostraba a los pequeños llorando, lo que formaba parte de la supuesta situación de secuestro.
Hasta el momento, se desconoce cuál era la relación entre la madre de los menores y la mujer que presuntamente la ayudó a fingir el secuestro. La joven viajó desde Olancho hasta Tegucigalpa para llevar a cabo el plan.
La madre de los niños admitió que ella planeó el delito y que, con el propósito de hacerlo más creíble, viajó hasta Tegucigalpa. Según su declaración, tenía deudas y necesitaba el dinero para comprar alimentos y otros artículos para sus hijos. Las dos fueron remitidas a la Fiscalía para que respondan por el delito de simulación de infracción.