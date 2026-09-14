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Enviaba videos con los pies amarrados: Madre fingió su secuestro y el de sus dos hijos

Un bebé de meses de nacido y un niño de 2 años fueron involucrados en el supuesto secuestro que una joven de 18 años para pedirle L 300 mil a su pareja en Comayagüela

  • Actualizado: 14 de septiembre de 2026 a las 09:57
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Las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) localizaron a una mujer que fingió su secuestro junto a sus dos hijos menores de edad. ¿Cómo sucedieron los hechos? Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
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La mujer, junto a sus dos hijos, se trasladó desde el departamento de Olancho, donde residía, hasta un hotel ubicado en Comayagüela, Francisco Morazán.

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De acuerdo con las investigaciones, la madre de los dos menores no actuó sola, ya que contó con la complicidad de otra mujer. Ambas, junto a los dos niños, se hospedaron en un hotel del barrio Concepción, en Comayagüela. ¿Cómo logró fingir su secuestro?

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La sospechosa es una joven de 18 años, residente en Catacamas, Olancho, y de oficio ama de casa. Uno de los menores tiene 2 años y el otro es un bebé de apenas unos meses de nacido. Ambos se encuentran en óptimas condiciones tras lo ocurrido.

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La familia de la joven informó que ella había salido el pasado sábado rumbo a un centro asistencial de Catacamas para asistir a una consulta médica con sus dos hijos. Sin embargo, no regresó a su vivienda.

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Hotel donde se hospedaban las mujeres y los menores. Posteriormente, el esposo de la mujer recibió un mensaje a través de WhatsApp, en el que le informaban que su pareja y sus hijos estaban secuestrados. A cambio de su libertad, le exigían 300,000 lempiras.

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El padre de los menores también recibió fotografías y videos en los que se observaba a la mujer junto a sus hijos. En las imágenes, ella aparecía con cinta adhesiva en la boca y los pies amarrados.

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Además, un video difundido en redes sociales mostraba a los pequeños llorando, lo que formaba parte de la supuesta situación de secuestro.

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Hasta el momento, se desconoce cuál era la relación entre la madre de los menores y la mujer que presuntamente la ayudó a fingir el secuestro. La joven viajó desde Olancho hasta Tegucigalpa para llevar a cabo el plan.

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La madre de los niños admitió que ella planeó el delito y que, con el propósito de hacerlo más creíble, viajó hasta Tegucigalpa. Según su declaración, tenía deudas y necesitaba el dinero para comprar alimentos y otros artículos para sus hijos. Las dos fueron remitidas a la Fiscalía para que respondan por el delito de simulación de infracción.

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