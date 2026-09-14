"Yo te perdono y le pido a Dios que busques de Él": mensaje de joven al asesino de su madre en Olancho

Alex Fernando Romero cumplió 23 años el mismo día en que su madre, Sara Francisca Romero López, de 43 años, fue asesinada a balazos en Olancho. Este fue el mensaje que dejó:
El crimen ocurrió la noche del jueves 10 de septiembre en la comunidad de Las Tablas, sector de Catacamas, donde hombres desconocidos llegaron hasta la vivienda de la mujer y la sacaron hacia la calle.
De acuerdo con el reporte preliminar, los sujetos comenzaron a dispararle en presencia de sus hijos y posteriormente huyeron del lugar. El cuerpo de Sara quedó tendido en plena calle.
Vecinos alertaron a las autoridades con la esperanza de que la mujer pudiera ser auxiliada. Sin embargo, cuando los socorristas llegaron confirmaron que ya no tenía signos vitales debido a las heridas provocadas por arma de fuego.
Alex Fernando, quien ese día cumplía 23 años, expresó el dolor de perderla precisamente durante una fecha que debía ser de celebración.
El joven publicó un extenso mensaje dirigido a la persona que asesinó a su madre. En sus palabras recordó a los familiares que quedaron afectados por el crimen y lamentó que su madre ya no pueda verlo triunfar.
“Escribo esto con lágrimas en mis ojos, dolor en mi pecho y en mi corazón porque se fue demasiado pronto, pero, para ti que decidiste acabar con la vida de mi madre y dejaste sin madre a 4 hijos, dejaste sin una hermana a 4 hermanos, a tíos sin una sobrina, a amigos sin una amiga”, escribió.
Continuó: “Dejaste a un niño de 11 años sin el amor de su mamá y dejaste a un joven de 23 años, justo el día en el que cumplía años, sin que ella lo viera triunfar y que se sintiera más orgulloso de él”.
Pese al dolor, el joven dejó un mensaje de perdón para el asesino. “Pero te quiero decir, quienquiera que seas, que yo te perdono y le pido a Dios que Él te perdone, toque su corazón y busques de él. No te deseo nada malo, al contrario, deseo que Dios te ayude en tu vida”, expresó.
Sara Romero era empleada de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG). Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente quiénes fueron los responsables del asesinato de Sara Romero ni cuál fue el móvil del crimen.