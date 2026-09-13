Rostros de las víctimas en masacre de Sulaco, Yoro: una niña de tres años entre los fallecidos

En redes circuló un mensaje de una persona que sería familia de una de las víctimas: "No puedo asimilar lo que está sucediendo, mi corazón está chiquito de tanto dolor que siento; no puedo soportar tanto dolor saber que te perdí. Sé que los dos ahora están juntos y no estás solo, solo puedo decirte que te amaré toda mi vida entera. Mis dos ángeles", escribió la persona.