Rostros de las víctimas en masacre de Sulaco, Yoro: una niña de tres años entre los fallecidos

En las últimas horas se le dio cristiana sepultura a las víctimas de la masacre en la aldea de Las Cañas, Sulaco, departamento de Yoro. En primera instancia se informó que eran tres víctimas, luego subió a cinco. Ellos perdieron la vida.
El 11 de septiembre en horas de la mañana se reportó una masacre en la aldea Las Cañas, Sulaco, Yoro. "Se dice desde el lugar que el hecho lo cometieron integrantes de la estructura criminal El Cartel del Diablo", dijo Wilber Mayes Ríos, director de comunicaciones de la Policía Nacional.
El agente policial añadió: "Se está ventilando que hay desaparecidos, pero aún no podemos certificarlo. Según comentarios de algunas personas, habría otras dos personas desaparecidas". Esto se confirmó horas después para subir a cinco las víctimas.
Medios locales y desde la zona se identificó a Itzel Emiliana Márquez Escobar, de 3 años, como una de las víctimas.
La segunda víctima fue identificada como José de la Cruz Márquez Escobar, de 46 años.
En tanto, la tercera víctima fue identificada como José Antonio Escobar Medina, de 57 años.
Junto a ellos también se identificó a Reynaldo David Deras Gutiérrez, de 25 años y originario de La Lima, en Cortés; además de Pedro Antonio Cruz Garay, de 55 años.
En redes circuló un mensaje de una persona que sería familia de una de las víctimas: "No puedo asimilar lo que está sucediendo, mi corazón está chiquito de tanto dolor que siento; no puedo soportar tanto dolor saber que te perdí. Sé que los dos ahora están juntos y no estás solo, solo puedo decirte que te amaré toda mi vida entera. Mis dos ángeles", escribió la persona.
La vela y sepultura de las personas fallecidas se dio el 12 de septiembre. Desde la zona se detalló que las otras dos personas fueron encontradas a unos kilómetros de donde se registró el primer hecho.
“Según las declaraciones que está tomando el personal policial que se encuentra en el lugar, muchas personas están aduciendo a ese cartel denominado El Diablo.... unas personas están mencionando que conocían o que conocen a uno de los individuos que participó directamente de este hecho y que son integrantes de este Cartel del Diablo”, explicó Wilber Mayes Ríos, director de comunicaciones de la Policía Nacional.