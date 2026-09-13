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“La Morena”, vinculada al Cártel del Diablo, mostraba una doble vida al predicar de Dios

La joven hablaba de Dios hasta en televisión nacional y recientemente fue detenida tras cometer delitos presuntamente en nombre del Cártel del Diablo

  • Actualizado: 13 de septiembre de 2026 a las 14:58
“La Morena”, vinculada al Cártel del Diablo, mostraba una doble vida al predicar de Dios
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Carla Verónica Chirinos Perdomo, alias "La Morena", fue capturada en San Pedro Sula y es vinculada al Cártel del Diablo. Sin embargo, se conoció que llevaría una doble vida porque también se dedicaba a predicar la palabra de Dios. Esto se conoce.

 Fotos: Cortesía redes
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La Dirección Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) capturó a Carla Verónica Chirinos Perdomo, acusada por extorsión, delito que cometía haciéndose pasar como una integrante del Cártel del Diablo, banda que opera en Yoro y otros departamentos y que la Policía Nacional busca desarticular.

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Ella fue aprehendida en la colonia Aurora de la ciudad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, zona norte de Honduras. Es originaria de la comunidad de San Juan en Yoro.

 Foto: Cortesía redes
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El reporte policial señala que "La Morena" recolectaba fuertes sumas de dinero en San Pedro Sula y Yoro como producto del cobro de extorsión a comerciantes y residentes locales.

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En nombre del Cártel del Diablo, la mujer llegaba a exigir hasta más de un millón de lempiras y vehículos por concepto de extorsión.

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En el momento de su detención se le decomisó dinero en efectivo, un teléfono celular, una nota extorsiva y una pistola de juguete para intimidar a sus víctimas.

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La sorpresa vino cuando se conoció que en 2024, la joven compartía videos en TikTok en los que hablaba sobre el evangelio de Cristo, relataba cambios que aseguraba haber realizado en su vida y mostraba acciones de ayuda a otras personas.

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Incluso, durante ese año acudió al medio HCH para hablar sobre su acercamiento a la fe cristiana y las transformaciones que, según relataba entonces, había experimentado en su vida. ¿Qué pasó entonces?

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En sus redes compartió en las últimas semanas imágenes con un arma, aunque no se sabe si era la misma que le decomisaron y que era de juguete.

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“Me acuerdo cuando la vi en televisión hablando de Cristo, ¿qué le pasó?”, escribió una usuaria en Facebook al reaccionar a la noticia. La DAET informó que Chirinos Perdomo fue remitida a la fiscalía correspondiente para que sea procesa por el delito de extorsión.

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