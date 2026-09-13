Con pistola de juguete y fingiendo ser del Cártel del Diablo: así extorsionaba "La Morena"

La Policía Nacional capturó a "La Morena", mujer que extorsionaba en Yoro y San Pedro Sula haciéndose pasar como una integrante de la estructura criminal "Cártel del Diablo". Más detalles a continuación.
La Dirección Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) arrestó en las últimas horas a Carla Verónica Chirinos Perdomo, ciudadana de 25 años conocida bajo el alias "La Morena".
Chirinos Perdomo, originaria de comunidad de San Juan en Yoro, fue arrestada en la colonia Aurora de la ciudad de San Pedro Sula del departamento de Cortés.
De acuerdo a las investigaciones, "La Morena" cobraba extorsión a comerciantes y residentes locales. Esta mujer los atemorizaba afirmando que pertenecía a la sangrienta estructura criminal del Cártel del Diablo, la cual opera principalmente en el departamento de Yoro.
Chirinos se presentaba como miembro de esta organización criminal e intimidaba a sus víctimas con una pistola de juguete, la cual le fue decomisada en el momento de su arresto.
De igual forma, se le decomisó a "La Morena" una nota extorsiva con la que fingía cobrar en nombre del Cártel del Diablo, dinero en efectivo y un teléfono celular.
El reporte policial señala que esta mujer llegaba a exigir hasta un millón de lempiras y vehículos como concepto de extorsión.
No es la primera vez que se captura a una persona que extorsiona haciéndose pasar por esta estructura criminal. El 17 de mayo, se informó que una pareja fue detenida en La Lima (Cortés) por extorsionar en el Valle de Sula. Los arrestados fueron Wilmer Omar Enamorado Castejón y Yasmin Dahen Galeas Linares.
El Cártel del Diablo es una estructura criminal que ha atemorizado a Yoro en este 2026. Tiene nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México. Además, se dedica a la extorsión, secuestro, asesinados y al narcotráfico.