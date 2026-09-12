Acusado de matar a su novia: pedía L10 mil de rescate tras raptarla y la degolló

La DPI informó que Eduin Portillo Pereira gestó el secuestro de Ingrid Gabriela Cruz el pasado lunes 7 de septiembre de 2026. De acuerdo con las investigaciones, el ahora detenido habría sostenido una discusión con la joven, donde seguidamente le habría mandado a los familiares de la víctima mensajes a través de WhatsApp, exigíendo la cantidad de diez mil lempiras a cambio de su libertad.