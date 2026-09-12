Acusado de matar a su novia: pedía L10 mil de rescate tras raptarla y la degolló

Un joven fue capturado por parte de la Policía Nacional tras ser acusado de matar a su pareja. El joven pidió un rescate por la muchacha y terminó quitándole la vida. Estos son los detalles.
La información fue proporcionada mediante labores de investigación e inteligencia por parte de equipos de la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Las fuerzas del orden lograron la detención de manera flagrante de un ciudadano, presuntamente responsable del delito de secuestro agravado y asesinato en perjuicio de una mujer encontrada sin vida en el sector de El Mirador de Zambrano, Francisco Morazán.
El detenido responde al nombre de Eduin Portillo Pereira de 24 años, de oficio jornalero, residente en la colonia 21 de Octubre de Tegucigalpa. Él fue localizado en un sector del Valle de Amarateca, como resultado de las diligencias investigativas desarrolladas por los agentes antisecuestros.
La DPI informó que Eduin Portillo Pereira gestó el secuestro de Ingrid Gabriela Cruz el pasado lunes 7 de septiembre de 2026. De acuerdo con las investigaciones, el ahora detenido habría sostenido una discusión con la joven, donde seguidamente le habría mandado a los familiares de la víctima mensajes a través de WhatsApp, exigíendo la cantidad de diez mil lempiras a cambio de su libertad.
Posteriormente, al no tener respuesta a sus exigencias, recibieron un video en el que se observaba a una mujer sin vida, con una herida cortante profunda en la región del cuello, presuntamente producida por arma blanca, precisó la DPI.
Como resultado de las actuaciones investigativas, los agentes lograron ubicar al supuesto novio de la víctima, a quien se le vincula directamente su participación en el hecho, quien mencionó dónde se encontraba el cuerpo de la mujer.
De inmediato los equipos de la UNAS-DPI ejecutaron labores de búsqueda en una zona montañosa del Valle de Amarateca, logrando localizar el cuerpo sin vida de la fémina en avanzado estado de putrefacción.
Durante la operación se decomisaron dos teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos, una cartera de mujer, presuntamente propiedad de la víctima, asimismo la vestimenta y un par de tenis negros con cordones.
El ahora detenido junto a la evidencia decomisada, será puesto a la orden de las autoridades competentes para que se ejerza la acción penal conforme a ley, por los delitos que se le imputan.