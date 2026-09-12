"No puedo mantenerla": mensaje que dejaron en recién nacida abandonada en la Ermita

Una bebé de apenas tres días de nacida fue encontrada en la Ermita de Suyapa en Tegucigalpa con un mensaje que ha roto el corazón. La bebé ya está siendo resguardada.
La menor fue localizada junto a una carta presuntamente escrita por su madre, en la que explicaba que atraviesa una situación de extrema vulnerabilidad y no cuenta con un lugar donde vivir.
De acuerdo con el contenido de la carta, la mujer habría tomado la decisión de dejar a la bebé con la intención de evitar que creciera en medio de las mismas condiciones de pobreza y carencias que ella.
Tras ser encontrada, la recién nacida fue trasladada para recibir atención médica y quedó bajo el resguardo de personal especializado, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes para garantizar su protección y bienestar.
Las autoridades también trabajan en la localización de la madre. El objetivo, según se ha informado, es conocer su situación y facilitarle el acceso a asistencia y apoyo, en lugar de dar a la bebé en adopción como primera opción.
Agentes de la Unidad Metropolitana de Prevención No. 4 (UMEP-4) acudieron al sitio tras recibir la denuncia a través del Sistema Nacional de Emergencias 911 y constataron la situación.
De inmediato, los funcionarios policiales se desplazaron al lugar, verificaron la situación y coordinaron con autoridades de la SENAF, garantizando la protección y atención de la menor.
"Con un dolor en mi alma dejo a mi hija porque al lado mío va a sufrir, no tengo un techo donde dormir. Ella nació el miércoles en la noche 10:30, día 9. Durante esos tres días ha estado durmiendo en el suelo porque no tengo dónde", se lee en lo escrito por la supuesta madre.
El mensaje junto a la bebé ha causado tristeza por la situación de la madre, mientras otras personas mostraron indignación por haber abandonado a la bebé.
El caso vuelve a poner en evidencia las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan algunas familias en Honduras, especialmente aquellas que carecen de vivienda y recursos básicos para garantizar condiciones adecuadas de vida.