¿Cartel del Diablo detrás de masacre en Sulaco, Yoro? Esto reveló la Policía del múltiple crimen

Una nueva masacre se registró en Sulaco, Yoro, este viernes 11 de septiembre. ¿Qué se sabe del múltiple crimen donde asesinaron a una niña?
Entre las víctimas, según confirmaron las autoridades, se encuentran dos hombres y una menor de edad, quienes fueron identificados como José Antonio Escobar, Cruz Márquez Murillo y la menor Emely Orellana.
A unos tres kilómetros de donde fueron hallados los tres cuerpos, también se localizaron los cadáveres de otras dos personas, según confirmó el comisionado Wilber Mayes Ríos. Sin embargo, no se investiga si los hechos están relacionados.
“En el sector de Las Cañadas, tres personas fueron encontradas sin vida al interior de una residencia; estamos hablando de una niña de 3 años”, dijo Wilber Mayes Ríos.
¿Por qué se vincula al Cartel del Diablo con este hecho violento? Mayes reveló que, según las declaraciones que está recabando el personal policial que se encuentra en el lugar, varias personas han mencionado a ese cartel.
“Según las declaraciones que está tomando el personal policial que se encuentra en el lugar, muchas personas están aduciendo a ese cartel denominado El Diablo .... unas personas están mencionando que conocían o que conocen a uno de los individuos que participó directamente de este hecho y que son integrantes de este Cartel del Diablo”, explicó Mayes.
La principal hipótesis que vincula el crimen con esta estructura criminal surge de las declaraciones de testigos, quienes señalan que los responsables de ejecutar a las víctimas serían miembros del Cartel del Diablo. Sin embargo, las autoridades aún investigan esta versión.
Mayes confirmó que, hasta el momento, la Policía ha capturado a 15 miembros de este Cartel del Diablo. Sin embargo, las autoridades continúan tras la búsqueda de uno de los presuntos líderes, identificado como Esteban Ferrera.
Sobre las otras dos personas halladas a unos dos kilómetros de la escena de la masacre, Mayes sostuvo que todavía no se puede establecer si sus muertes están relacionadas con esta estructura criminal.“No podemos ser irresponsables para poder determinar si este hecho de estas personas se le puede adjudicar al Cartel del Diablo", señaló.
Cabe destacar que el pasado miércoles 9 de septiembre se confirmó la muerte de una mujer y su pareja. Ella fue identificada como Cecilia Flores. Este crimen también ha sido atribuido al Cartel del Diablo debido a una manta que fue dejada sobre los cuerpos y que tenía escrito “Cartel del Diablo”.