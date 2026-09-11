Las primeras imágenes tras fuerte accidente en Taulabé, Comayagua

Un fuerte accidente dejó al menos 10 personas heridas luego de que un camión distribuidor de productos embistiera un vehículo en el kilómetro 140 de la carretera CA-5. Aquí las primeras imágenes de la emergencia.
El accidente ocurrió en el desvío hacia Taulabé, Comayagua, cuando las personas que viajaban en este pick-up gris se dirigían hacia la comunidad de Río Bonito, en Siguatepeque.
El vehículo gris quedó severamente afectado tras ser golpeado y arrastrado por el camión distribuidor durante el fuerte accidente registrado este viernes.
Varios de los ocupantes quedaron atrapados o debajo del vehículo tras el impacto, por lo que vecinos y otros conductores acudieron para auxiliarlos.
La fuerza de la colisión provocó que el liviano automotor diera varias vueltas antes de terminar impactando contra un paredón ubicado a un costado de la carretera CA-5.
Entre los heridos se encuentran menores de edad, según los reportes preliminares sobre el accidente ocurrido en el kilómetro 140, a la altura de Taulabé.
Vecinos de la zona participaron en las labores de auxilio y ayudaron a sacar a las personas que resultaron afectadas tras la colisión entre el camión y el vehículo.
Conductores que transitaban por la carretera también se detuvieron para prestar ayuda a las víctimas del accidente registrado en la CA-5, en Taulabé.
Los primeros auxilios fueron brindados en medio de la emergencia, mientras se coordinaba el traslado de los heridos hacia diferentes centros asistenciales.
Algunos de los afectados fueron trasladados en vehículos particulares, debido a la cantidad de personas que necesitaban atención después del accidente.
Una ambulancia de la Cruz Roja también participó en el traslado de los heridos, según los reportes preliminares del percance vial.
La emergencia generó movilización en el sector del kilómetro 140 de la CA-5, donde ocurrió la colisión que dejó varios heridos.
El camión distribuidor se vio involucrado en el accidente cuando el vehículo liviano se incorporaba desde el centro de Taulabé hacia la carretera CA-5 y no le dio tiempo de avanzar.
Una persona que se transportaba en motocicleta también resultó afectada durante el accidente registrado en las inmediaciones del desvío hacia Taulabé.
Los heridos fueron llevados a centros asistenciales de Taulabé y Comayagua, mientras se evaluaba la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto.
El accidente ocurrió en una de las principales vías del país, la carretera CA-5, que conecta diferentes zonas del centro y norte de Honduras.
El conductor del camión habría sido detenido varios kilómetros después del lugar del accidente, de acuerdo con información preliminar que todavía debe ser confirmada oficialmente.
Las autoridades deberán establecer las circunstancias que provocaron la colisión entre el camión distribuidor y el vehículo en el que se transportaban varias personas con destino a Río Bonito.