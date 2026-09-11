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¿Por qué llevaron a EE UU los restos del avión de Lanhsa accidentado en Roatán?

A más de un año del suceso, la extracción del fuselaje del lecho marino resulta crucial para que las autoridades aeronáuticas dictaminen las causas que provocaron la tragedia

  • Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 07:16
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Partes del avión Jetstream 31-32 de la aerolínea Lanhsa, correspondiente al vuelo LNH-018 que cayó al mar el 17 de marzo de 2025 en Roatán, estuvieron en Estados Unidos y regresaron al país. ¿Por qué? Esto es lo que se informa.

Fotos: Cortesía redes
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Entre las piezas recuperadas figuran el fuselaje, los motores y las grabadoras de vuelo, que fueron embalados para su traslado a Washington, Estados Unidos, donde serán sometidos a peritajes especializados.

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El accidente ocurrió a unos 800 metros de la pista del aeropuerto Juan Manuel Gálvez, en Roatán, y a una profundidad aproximada de 45 metros. La tragedia dejó 12 muertos y cinco sobrevivientes. Entre las víctimas estaban el artista Aurelio Martínez y los pilotos Luis Araya y Francisco Lagos.

 Foto: Cortesía redes
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También murieron Carlos Edwin Mejía, su esposa Alba Rosa Acosta y sus hijas Karla y Kimberly Mejía. La lista de víctimas incluye además a Seida Torres, Andrea Flores, Angie Flores, Yeimi Duarte y Nidia Miranda Benítez.

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Según datos de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (Ahac), la aeronave, cuyo año de fabricación data de 1989, alcanzó una altitud estimada de entre 20 y 35 pies sobre la pista previo a virar hacia la derecha, perdiendo la sustentación hasta impactar en el mar.

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Las labores de extracción submarina fueron financiadas por la firma legal DJC Law, con sede en Texas, Estados Unidos, que lleva la demanda de los familiares de las víctimas.

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Además contaron con la asistencia técnica de la Fuerza Naval de Honduras con el buque Gracias a Dios, la compañía Honeywell fabricante de los motores y buzos expertos contratados.

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Los resultados de estos peritajes serán fundamentales para esclarecer si el accidente aéreo obedeció a fallas mecánicas o a un error humano, lo que permitirá fijar las responsabilidades civiles y determinar la reparación económica para losfamiliares de las víctimas.

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Dos meses después del accidente, la familia de Aurelio Martínez, junto a otros parientes de las víctimas, demandaron a la aerolínea Lanhsa, contratando al bufete de abogados, liderado por el togado Andrés Pereira, de la firma DJC Law, debido al poco apoyo recibido tras las tragedia.

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El impacto provocó que el JetStream-32, matrícula HR-AYW y fabricado por British Aerospace, se partiera y terminara sumergido a unos 160 pies (entre 50 y 60 metros) de profundidad, aproximadamente a 100 metros de la pista.

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