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Cecilia Flores fue acribillada junto a su pareja en Sulaco, Yoro: "Cartel del Diablo", sospechoso del crimen

Con una leyenda atribuida al “Cartel del Diablo” y varios impactos de bala quedaron los cuerpos de Cecilia Flores y su pareja, quienes fueron asesinados en Sulaco, Yoro

  • Actualizado: 10 de septiembre de 2026 a las 10:21
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Una pareja fue asesinada de varios disparos en Sulaco, departamento de Yoro. Sobre los cuerpos, los responsables dejaron una manta con la leyenda “Cartel del Diablo”.

 Foto: Redes sociales
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De forma preliminar, las víctimas fueron identificadas como Norman Aguilar y Cecilia Flores. Ambos fueron asesinados en el sector de El Carrizal, en Sulaco, Yoro.

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Supuestamente, las víctimas tenían apenas unas semanas de haberse mudado a Sulaco, Yoro, luego de haber residido en Tegucigalpa.

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El hecho ocurrió en horas de la tarde del pasado miércoles 9 de septiembre de 2026. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado sobre el doble crimen.

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Así quedaron los cuerpos, uno junto al otro, con perforaciones provocadas por proyectiles de arma de fuego y una manta colocada sobre ellos.

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Las autoridades deberán investigar si efectivamente miembros del denominado “Cartel del Diablo” fueron responsables del asesinato de la pareja o si la manta fue utilizada para desviar la atención y despistar a los investigadores.

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Cabe destacar que el denominado “Cartel del Diablo” ha ganado notoriedad durante 2026 por hechos violentos registrados en Yoro. Las autoridades han capturado a varios de sus presuntos miembros, pero no han logrado localizar a Esteban Ferrera, señalado como uno de los líderes de esta estructura delictiva.

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El ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, confirmó que este grupo delictivo tiene nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos del narcotráfico más poderosos de México.

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“Mis amores, estás con tu papito. Para mi hermano fuiste su primera princesa. Te amé mucho, mi Ceci. Fuiste una hija para mí”, publicó una tía de la víctima en Facebook.

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Hace unos meses, el padre de la joven también falleció, según una publicación realizada por un familiar. De acuerdo con el mismo mensaje, Cecilia Flores también era madre.

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