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Banda "Los Barbones" estaría detrás del asesinato de David Sánchez en Choloma

De acuerdo a las investigaciones policiales, José David Sánchez habría sido atacado por "Los Barbones", una estructura criminal a la que pertenecía

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 18:42
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La Policía Nacional está detrás de la pista de los responsables de haber asesinado a José David Sánchez en Choloma el pasado 7 de septiembre. Una estructura criminal sería la responsable, según las hipótesis. Más detalles a continuaciones.

 Foto: redes sociales
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En la colonia Armando Gale del municipio de Choloma en Cortés fue acribillado a disparos José David Sánchez, de 22 años de edad.

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Sánchez se encontraba conduciendo su vehículo acompañado de su hija de dos años. Fue entonces cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes lo obligaron a bajar para matarlo a balazos.

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Tras quitarle la vida a Sánchez, los criminales volvieron a su vehículo para bajar a la menor y colocarla a unos cuantos metros del cuerpo inerte de su padre.

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El subinspector de la Policía, Danier Fúnez, detalló a TelePaís que una estructura criminal denominada "Los Barbones" sería la responsable de la muerte de Sánchez. Indicó que esta banda se dedica al tráfico de drogas en Juticalpa, Olancho.

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El subinspector mencionó que Sánchez huyó desde Juticalpa a Choloma utilizando un vehículo que le prestó uno de sus familiares.

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Fúnez mencionó que las líneas investigativas apuntan que el motivo del crimen sería por "un ajuste, en este caso, por términos de droga".

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"Ya las investigaciones aclaran de que este este joven está vinculado a la banda de Los Barbones, banda que se dedica a tráfico de drogas, por lo que sería un ajuste en este caso por el tráfico de drogas", expresó el funcionario de la Policía.

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Asimismo, afirmó que "ya se sigue que la línea de investigación pertinente para posteriormente identificar a estos individuos que cometieron este lamentable hecho".

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Cabe aclarar que Sánchez ya había sufrido dos atentados anteriormente, según confirmó Allan Sauceda, jefe de la Unidad Metropolitana de Prevención número 10 (UMEP-10).

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