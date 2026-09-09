Banda "Los Barbones" estaría detrás del asesinato de David Sánchez en Choloma

La Policía Nacional está detrás de la pista de los responsables de haber asesinado a José David Sánchez en Choloma el pasado 7 de septiembre. Una estructura criminal sería la responsable, según las hipótesis. Más detalles a continuaciones.
En la colonia Armando Gale del municipio de Choloma en Cortés fue acribillado a disparos José David Sánchez, de 22 años de edad.
Sánchez se encontraba conduciendo su vehículo acompañado de su hija de dos años. Fue entonces cuando fue interceptado por sujetos armados, quienes lo obligaron a bajar para matarlo a balazos.
Tras quitarle la vida a Sánchez, los criminales volvieron a su vehículo para bajar a la menor y colocarla a unos cuantos metros del cuerpo inerte de su padre.
El subinspector de la Policía, Danier Fúnez, detalló a TelePaís que una estructura criminal denominada "Los Barbones" sería la responsable de la muerte de Sánchez. Indicó que esta banda se dedica al tráfico de drogas en Juticalpa, Olancho.
El subinspector mencionó que Sánchez huyó desde Juticalpa a Choloma utilizando un vehículo que le prestó uno de sus familiares.
Fúnez mencionó que las líneas investigativas apuntan que el motivo del crimen sería por "un ajuste, en este caso, por términos de droga".
"Ya las investigaciones aclaran de que este este joven está vinculado a la banda de Los Barbones, banda que se dedica a tráfico de drogas, por lo que sería un ajuste en este caso por el tráfico de drogas", expresó el funcionario de la Policía.
Asimismo, afirmó que "ya se sigue que la línea de investigación pertinente para posteriormente identificar a estos individuos que cometieron este lamentable hecho".
Cabe aclarar que Sánchez ya había sufrido dos atentados anteriormente, según confirmó Allan Sauceda, jefe de la Unidad Metropolitana de Prevención número 10 (UMEP-10).