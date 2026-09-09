Hallaron al niño convulsionando: Tío abusó de su sobrino de 4 años y después trató de asfixiarlo

"El detenido salió de atrás de un muro de la vivienda, por lo que un familiar del menor que se encontraba cerca de la zona observó esta acción, iniciando una persecución; sin embargo, al tratar de alcanzarlo, observó al infante tendido en unos matorrales, convulsionando y con evidentes signos de asfixia y abuso sexual", informaron a las autoridades.