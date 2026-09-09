Hallaron al niño convulsionando: Tío abusó de su sobrino de 4 años y después trató de asfixiarlo

Un hombre de 39 años de edad fue capturado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) por suponerlo responsable de abusar sexualmente de un menor de edad. Aquí los detalles.
Según la versión de las autoridades, el hombre, tras supuestamente abusar de su sobrino de 4 años, trató de asfixiarlo con la intención de quitarle la vida.
Se informó que el hecho ocurrió el pasado lunes 7 de septiembre de 2026, cuando el menor se encontraba jugando con otros niños. ¿Cómo se dieron los hechos?
El menor se encontraba en el patio de la vivienda junto a otros dos niños y el acusado estaba vigilando a los pequeños. Sin embargo, la víctima y el sospechoso desaparecieron unos minutos.
Cuando la madre del menor se percató de que no estaba, comenzó a buscarlo sin obtener respuesta. Minutos después, el detenido salió de atrás de un muro de la vivienda, lo que levantó sospechas.
"El detenido salió de atrás de un muro de la vivienda, por lo que un familiar del menor que se encontraba cerca de la zona observó esta acción, iniciando una persecución; sin embargo, al tratar de alcanzarlo, observó al infante tendido en unos matorrales, convulsionando y con evidentes signos de asfixia y abuso sexual", informaron a las autoridades.
El menor rápidamente fue trasladado a un centro asistencial. Tras conocerse el caso, "se activó un equipo especializado de la DPI para dar con el paradero de este hombre, logrando en menos de 24 horas su captura en la colonia El Hatillo de la capital".
Las autoridades ya iniciaron con la recopilación de medios probatorios de los delitos para añadirlos al expediente investigativo y presentarlos ante la justicia.
El individuo fue puesto a disposición del orden competente por los delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa y violación agravada.
Aunque se informó que el hombre fue capturado en El Hatillo, Tegucigalpa, se desconoce si los hechos ocurrieron en ese sector.