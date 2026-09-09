Capturan a "Peligro", cabecilla de la pandilla 18, en SPS con sofisticado equipo tecnológico

La Policía Militar del Orden Público (PMOP) capturó a un cabecilla de la pandilla 18 que mantenía un sofisticado equipo tecnológico. Esto informó la PMOP sobre el detenido.
En una operación de alto impacto y tras varias semanas de investigaciones por parte de las unidades de inteligencia de la Policía Militar de Orden Público, en el sector Rivera Hernández de San Pedro Sula, Cortés, se logró la detención de un peligroso cabecilla de la Pandilla 18 con rango noroccidental, informó la institución.
En el comunicado precisan que el arrestado ha sido señalado como alias "Peligro", considerado un temible miembro de esta estructura criminal desde hace 13 años, encargado de los programas de extorsión, sicariato, venta de drogas y robo de vehículos.
Y añaden: "Los investigadores de inteligencia lo relacionan con hechos delictivos en los sectores de La Planeta, Rivera Hernández, Jerusalén, Cerrito Lindo y Celeo Gonzales así como en otro municipios del Valle de Sula".
Al detenido se le decomisaron armas de fuego, sustancias ilícitas, indumentaria de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad y diversos dispositivos de comunicación.
En cuanto al equipo tecnológico y telecomunicaciones se le decomisó 19 radios portátiles marca Motorola, un dispositivo de comunicación satelital portátil, tarjeta SIM para dispositivo satelital Iridium, tres tarjetas SIM de la compañía Claro, dos teléfonos celulares táctiles, 13 tarjetas de memoria microSD, 11 cargadores y seis cables para teléfono celular; una libreta de apuntes y una fuerte suma de dinero en efectivo.
También se le decomisó una pistola calibre 9 mm, un cargador para pistola 9 mm, 47 cartuchos calibre 9 mm, 22 cartuchos calibre 5.56 mm, que es munición de uso prohibido. Asimismo, se decomisaron sustancias ilícitas como supuesta marihuana y tres balanzas digitales utilizadas para el pesaje de sustancias.
Al mismo tiempo indumentaria tipo chaleco táctico con placas balísticas y la leyenda Policía Nacional, una gorra color azul con la leyenda Policía Nacional, una chapa metálica de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y un gorro pasamontañas de tela.
El imputado fue remitido al Ministerio Público acusado de tenencia ilegal de arma y municiones, tráfico de drogas y tenencia ilegal de indumentaria policial.
Las investigaciones continúan para determinar la procedencia del equipo decomisado y su vinculación en otros delitos en la zona norte, cerró la PMOP.