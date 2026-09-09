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Taxistas secuestraban mujeres y las llevaban a cajeros: así operaban Jonathan y Edy en Tegucigalpa

Los hombres secuestraban a mujeres en sus taxis y las despojaban de sus pertenencias; incluso las llevaban a cajeros automáticos y las obligaban a ingresar a sus cuentas de banca en línea

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 12:50
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Jonathan Aguilar y Edy Salgado son señalados por su supuesta participación en casos de secuestro agravado y robo con violencia o intimidación contra usuarios del transporte público en Tegucigalpa.

 Foto: Redes sociales
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Los dos hombres son presuntos miembros de la banda “Los Vampis”. Este miércoles se les dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva, tras una audiencia inicial. ¿Cómo operaban?

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Según las investigaciones, las principales víctimas de los acusados eran mujeres que utilizaban el servicio de transporte en taxi para movilizarse.

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“Seleccionaban a personas en condición de vulnerabilidad, especialmente a usuarios del servicio de transporte en taxi, para posteriormente privarlas de su libertad”, informó el Ministerio Público a través de un comunicado.

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Las autoridades señalan que las víctimas eran privadas de su libertad y también despojadas de sus pertenencias “mediante actos de violencia e intimidación”.

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Una vez que las víctimas estaban bajo su control, los acusados las despojaban de sus pertenencias y las obligaban a proporcionar información relacionada con sus cuentas bancarias.

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El expediente de los detenidos señala que, utilizando las cuentas bancarias de las víctimas, realizaron operaciones financieras y también retiraron dinero de cajeros automáticos.

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Según las autoridades, Jonathan Eduardo Aguilar Girón era quien conducía el taxi y trasladaba a las víctimas. Posteriormente, realizaba retiros de dinero mediante cajeros automáticos y plataformas bancarias.

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A Edy José Salgado Morales también se le señala por su participación directa en las agresiones contra las víctimas, incluidos abusos sexuales, según consta en el informe presentado durante el proceso judicial.

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Se desconoce cuándo fueron capturados. Sin embargo, este miércoles se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que se les dictó auto de formal procesamiento y prisión preventiva.

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