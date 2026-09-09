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Tenía los tobillos fracturados y ocho disparos: Johnny Ulloa, estudiante asesinado y raptado en Tiloarque

Un estudiante fue hallado sin vida en la colonia Venezuela, tras haber sido raptado en la colonia Lomas de Tiloarque en Tegucigalpa. Lo hallaron con los tobillos fracturados

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 10:59
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Como Johnny Francisco Ulloa Sánchez, de 17 años, fue identificado el menor que fue hallado sin vida la madrugada del pasado martes 8 de septiembre en las calles de la colonia Venezuela, en Tegucigalpa. ¿Qué se sabe del caso?

 Foto: Redes sociales
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Versiones preliminares indican que el joven fue raptado por pandilleros la noche del lunes 7 de septiembre, en la colonia Lomas de Tiloarque, colindante con la Flor del Campo y con la colonia Venezuela, donde el menor fue hallado sin vida.

Foto: Redes sociales
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Versiones de los vecinos de la colonia Venezuela indican que alrededor de la 1:00 de la mañana del martes 8 de septiembre se escuchó una ráfaga de disparos, pero por temor decidieron no salir.

Foto: Redes sociales
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Minutos después de escuchar los disparos consecutivos, vecinos vieron que había un cuerpo en el pavimento: se trataba de Johnny Ulloa, un menor que había desaparecido

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Miembros de la Policía Nacional y Medicina Forense llegaron hasta el lugar de los hechos e hicieron el levantamiento del cadáver.

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EL HERALDO conoció que su cuerpo presentaba características de tortura, tenía huellas en el cuello y los tobillos de sus dos pies estaban fracturados.

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El cuerpo del menor de 17 años presentaba ocho perforaciones de proyectiles de arma de fuego.

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Al menor se lo llevaron de la colonia Lomas de Tiloarque. Parientes del menor, mientras estaban a la espera de la entrega de su cuerpo en la morgue del Ministerio Público, relataron que él estaba cursando su secundaria.

Foto: Cortesía-referencia
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El jovencito estudiaba en el Instituto TSIDKENY Christian School, quienes expresaron sus muestras de pesar por el asesinato: Pedimos a Dios llenar de fortaleza y consuelo a sus seres queridos y conceder paz y resignación para afrontar tan dolorosa pérdida.

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Según la nota de duelo del centro educativo. Johnny Ulloa cursaba el undécimo grado en la carrera de Bachillerato en Ciencias y Humanidades (BCH).

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