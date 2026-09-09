Custodiado por varias patrullas: cae supuesto miembro de estructura criminal en La Planeta, SPS

Bajo una fuerte presencia militar amaneció la colonia Gracias a Dios, en el sector de La Planeta, en San Pedro Sula, donde las autoridades realizaron un operativo. Aquí las imágenes y lo que se sabe de la captura.
Los operativos se llevaron a cabo la mañana de este miércoles 9 de septiembre y, durante la intervensión militar, se logró la captura de un hombre.
El detenido vestía una camisa negra y un pantalón de mezclilla. Además, lucía el cabello largo recogido en una cola. Ante la presencia de los medios de comunicación, se abstuvo de brindar declaraciones.
El detenido fue trasladado a bordo de una patrulla y fuertemente custodiado por elementos de la Policía Militar.
Según las autoridades presentes en el lugar, el detenido sería un supuesto miembro de una estructura criminal.
El operativo se llevó a cabo en la colonia Gracias a Dios, en el sector de La Planeta. En la zona se observó la presencia de unas cuatro patrullas que custodiaban el sector.
La zona de La Planeta permaneció fuertemente militarizada durante el operativo. La persona sospechosa fue capturada al interior de una vivienda.
Al momento de la captura, varios elementos de la Policía Militar sacaron al detenido esposado y bajo custodia.
El operativo se llevó a cabo a tempranas horas de este miércoles. Alrededor de las 9:15 de la mañana, las autoridades ya habían concretado la captura del supuesto miembro de una estructura criminal.
Vecinos del sector de La Planeta salieron sorprendidos por la gran cantidad de militares que se encontraban en la zona. Posteriormente, el detenido fue trasladado bajo fuerte custodia.