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Custodiado por varias patrullas: cae supuesto miembro de estructura criminal en La Planeta, SPS

Un fuerte operativo militar se registró la colonia Gracias a Dios, en el sector de La Planeta, San Pedro Sula, donde las autoridades reportaron la captura de un hombre

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 10:14
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Bajo una fuerte presencia militar amaneció la colonia Gracias a Dios, en el sector de La Planeta, en San Pedro Sula, donde las autoridades realizaron un operativo. Aquí las imágenes y lo que se sabe de la captura.

 Foto: EL HERALDO
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Los operativos se llevaron a cabo la mañana de este miércoles 9 de septiembre y, durante la intervensión militar, se logró la captura de un hombre.

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El detenido vestía una camisa negra y un pantalón de mezclilla. Además, lucía el cabello largo recogido en una cola. Ante la presencia de los medios de comunicación, se abstuvo de brindar declaraciones.

 Foto: EL HERALDO
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El detenido fue trasladado a bordo de una patrulla y fuertemente custodiado por elementos de la Policía Militar.

 Foto: EL HERALDO
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Según las autoridades presentes en el lugar, el detenido sería un supuesto miembro de una estructura criminal.

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El operativo se llevó a cabo en la colonia Gracias a Dios, en el sector de La Planeta. En la zona se observó la presencia de unas cuatro patrullas que custodiaban el sector.

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La zona de La Planeta permaneció fuertemente militarizada durante el operativo. La persona sospechosa fue capturada al interior de una vivienda.

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Al momento de la captura, varios elementos de la Policía Militar sacaron al detenido esposado y bajo custodia.

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El operativo se llevó a cabo a tempranas horas de este miércoles. Alrededor de las 9:15 de la mañana, las autoridades ya habían concretado la captura del supuesto miembro de una estructura criminal.

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Vecinos del sector de La Planeta salieron sorprendidos por la gran cantidad de militares que se encontraban en la zona. Posteriormente, el detenido fue trasladado bajo fuerte custodia.

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