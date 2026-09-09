Dereck McNeil revela nombres de supuestos agentes de la ATIC involucrados en caso de Angie Peña

Luego que Ángel Murillo, director de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), dijera que ellos no llevan el caso de Angie Peña, salió a la luz un video del difunto Dereck McNeil donde afirma que la ATIC sí está involucrada. McNeil hizo varias acusaciones en el video que se dio a conocer este 9 de septiembre.
En el video, Dereck McNeil inicia diciendo: "El juicio de Angie Peña quiere ser manipulado por ATIC. Hay un fiscal que es el que lleva la causa y le diré los nombres de los agentes de ATIC más corruptos". El video fue grabado el 28 de octubre del 2025 y lo publicó este día el periodista Héctor Silva Ávalos.
Y añade: "Quieren desvirtuar el caso de Angie Peña y que los Deltas salgan, ellos son los que se dedican a extorsionar y sacar dinero..."
Dereck McNeil nombró a varios agentes que, según él, son corruptos: "Está Fernando Miguel Carvajal Nolasco, tenemos a Rafael Ardón Rodríguez que es otro tecnológico de ATIC. Tenemos a Hanzel Armando Castellón Díaz que es otro de la ATIC que está involucrado con la corrupción..."
McNeil continuó nombrando más agentes en el video: "Edgar Andrés Jiménez Flores que ese es el perito de ATIC en cuanto a los teléfonos que siempre manipula; Arturo Josué Claros Cortés y este es un asesino".
Siempre en el video mencionó: "Hay un fiscal que está coludido con el crimen organizado. Cuando la doctora Villanueva iba para Roatán, ellos movilizaron todo y misteriosamente después desaparecieron a Angie Peña".
El video dura casi 5 minutos y en el mismo se añade: "Ahora misteriosamente los testigos murieron, desaparecieron y no sé por qué no dieron a Angie Peña. Tengan cuidado con ATIC y Harold Green es uno de los hombres más conocidos por trata en Islas de la Bahía".
"Van a obviar la asociación ilícita en el juicio y todas estas cosas hay que detenerlas. Si me matan pues ya se sabe y necesitamos detener esto", cerró en el video.
La Sala I del Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal inició este lunes -07 de septiembre- el juicio oral y público contra cuatro personas señaladas de integrar la estructura "Delta Teams", quienes están siendo acusados en el caso de Angie Peña.
Los acusados son los ciudadanos estadounidenses Harold Joseph Green Jr. y William James Murdock, quienes enfrentan cargos por el delito de trata de personas en la modalidad de venta. También comparecen ante el tribunal el estadounidense Gary Lee Johnston y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, procesados por el delito de asociación para delinquir.
Según el informe oficial presentado por la Fiscalía, la estructura estaría ligada a la desaparición de la joven hondureña Angie Peña, quien desapareció el 1 de enero de 2022, mientras se encontraba vacacionando con su familia.
El MP también señaló una presunta filtración de información confidencial y colaboración de miembros de la Policía Nacional y servidores del sistema de justicia. Como parte de las acciones emprendidas contra la estructura, en mayo de 2026 las autoridades aseguraron dos inmuebles donde funcionaba The Dock Resort, además de 12 vehículos vinculados con la investigación.
Durante el juicio, el Ministerio Público deberá presentar las pruebas con las que pretende demostrar la participación de los cuatro acusados en los delitos imputados. Entre los elementos mencionados figuran vaciados telefónicos, testimonios anticipados de víctimas protegidas y peritajes financieros.
Dereck McNeil, testigo protegido en el caso de Angie Peña, fue asesinado el lunes 17 de agosto de 2026 en Roatán, Islas de la Bahía.