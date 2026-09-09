Dereck McNeil revela nombres de supuestos agentes de la ATIC involucrados en caso de Angie Peña

En el video, Dereck McNeil inicia diciendo: "El juicio de Angie Peña quiere ser manipulado por ATIC. Hay un fiscal que es el que lleva la causa y le diré los nombres de los agentes de ATIC más corruptos". El video fue grabado el 28 de octubre del 2025 y lo publicó este día el periodista Héctor Silva Ávalos.