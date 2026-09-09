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Rotulados con “NASA”, “CASINO” y “R”: así identificaron 899 kilos de droga en una embarcación pesquera

Más de 80 paquetes con 899 kilos de cocaína fueron asegurados en el Caribe hondureño, tras interceptar una embarcación pesquera con cinco tripulantes

  • Actualizado: 09 de septiembre de 2026 a las 06:35
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Con empaque rotulados con nombres de "NASA", "CASINO" y "R", las autoridades de Honduras trasladaron a Tegucigalpa los 899 kilos de cocaína incautados la víspera en el Caribe a una embarcación pesquera, informó el portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Jorge Galindo.

 Foto: Marvin Salgado| EL HERALDO
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El cargamento era transportado en una barca que fue interceptada a unas treinta millas náuticas al norte de la barra de Patuca y, según las Fuerzas Armadas, procedía de América del Sur.

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Galindo dijo que en la operación fueron capturados cuatro ciudadanos colombianos y un hondureño, pese a que ayer el portavoz de las Fuerzas Armadas, Mario Rivera, había indicado que eran cinco suramericanos y seis nacionales.

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Los empaques, todos divididos por su nombre, estaban rotulados con “NASA”, “CASINO”, “R” y otro escudo no identificable.

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A detalle, se logra observar un gran grupo de paquetes con la inicial “R” que, al igual que los demás paquetes, contenían droga en su interior.

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Según el portavoz de la ATIC, los cinco detenidos, que junto con el alijo fueron trasladados en helicóptero a la capital, serán puestos a disposición del Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, acusados del delito de tráfico de drogas agravado.

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Una parte de los paquetes -envueltos en plástico celeste- solo venían identificados con una especie de escudo aparentemente rodeado de alas. En el centro del logotipo se observa color rojo en unos y en otros color verde.

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La misma fuente señaló que el intercambio de información de la ATIC con otras agencias internacionales y la Armada de Colombia hizo posible el decomiso de la droga.

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En la víspera, la institución castrense informó que al menos diecisiete fardos habían sido hallados en la embarcación y que otra cantidad indeterminada había sido lanzada al mar por los detenidos.

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Al final fueron incautados más de ochenta bultos con cocaína, según las autoridades hondureñas. Con el cargamento del lunes se elevan a al menos 4,5 toneladas las confiscaciones de cocaína en Honduras en lo que va de año.

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