Así trasladaron a los cinco detenidos con 899 kilos de cocaína tras operación en Gracias a Dios

A la capital fueron trasladados cinco hombres que fueron detenidos por agentes de la Fuerza Naval de Honduras mientras intentaban escapar de un operativo contra el narcotráfico en el departamento de Gracias a Dios. A continuación, los detalles.
La operación fue desarrollada en conjunto por miembros de la Fuerza Naval y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) el reciente lunes 7 de septiembre, asegurando unos 36 fardos que contenían alrededor de 899 kilos de supuesta cocaína.
Durante el operativo fueron capturados los colombianos Anival Garrido Contreras, Dalver Córdoba Castro, John Jader Días Altamiranda, Rosdy Eduardo Jimenez Fuentes y el hondureño Florencio Gómez Pincian. Los cinco señalados fueron puestos ante las autoridades competentes durante el proceso de investigación en su contra.
De acuerdo con el reporte de las autoridades, el volumen de la sustancia incautada representa un golpe financiero directo a las estructuras criminales, alcanzando un valor económico aproximado de 6.2 millones de dólares en el mercado ilícito.
Durante la comparecencia ante los medios de comunicación participaron el comandante de la Fuerza Naval de Honduras, Juan Antonio Rivera; el director de la ATIC, Ángel Fernando Murillo; y el subdirector de la ATIC, Dimitri Salgado.
En el lugar de los hechos también se logró el aseguramiento de una embarcación de gran calado tipo raga raga, equipada con cuatro motores de alta potencia para desplazarse a gran velocidad en alta mar.
"La operación fue desarrollada por unidades especiales de la Fuerza Naval de Honduras en cumplimiento a su misión constitucional en el marco de las acciones permanentes que desarrollan las Fuerzas Armadas para combatir las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y la estabilidad de nuestro país", informó el comandante Juan Antonio Rivera.
La jefatura militar calificó la intercepción como una maniobra estratégica de alto impacto, sustentada en las capacidades de vigilancia marítima, detección y respuesta rápida desplegadas en los límites territoriales.
Según el informe, la alerta se activó cuando los radares detectaron un tránsito atípico en el área de los bancos de pesca Rosalinda, lo que desencadenó el despliegue inmediato para dar alcance al bote sospechoso.
Al percatarse de la presencia militar, los tripulantes iniciaron maniobras evasivas y arrojaron los bultos al agua, ya que el peso entorpecía la aceleración necesaria para escapar de la persecución marítima.
Tratando de desorientar a las patrullas, los sospechosos enfilaron hacia el sector de Tabacunta, un poblado ubicado a unas 35 millas de la costa en el departamento de Gracias a Dios.
Sin embargo, una segunda unidad adscrita a la Base Naval de Caratasca cerró el paso a la lancha en fuga, concretando la captura de la tripulación y el aseguramiento del cargamento arrojado al mar.