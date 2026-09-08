Los llevaron por dinero a tres cajeros: recorrido que hizo la Pandilla 18 con víctimas de El Cimarrón

De Los Robles los llevaron hasta la colonia Monterrey, en la zona de Los Llanos, donde supuestamente se realizaría la carneada, en la casa de Tatiana. Una vez dentro de la "casa loca", les habrían revelado el verdadero motivo por el que estaban allí: una deuda por droga que debía ser pagada o, de lo contrario, enfrentarían consecuencias.