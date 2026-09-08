Los llevaron por dinero a tres cajeros: recorrido que hizo la Pandilla 18 con víctimas de El Cimarrón

Por una deuda de 1,600 lempiras que les habían fiado en drogas, se habría originado la masacre de tres personas cuyos cuerpos fueron hallados carbonizados en El Cimarrón el 12 de mayo de 2026. EL HERALDO tuvo acceso a nuevos detalles de las investigaciones de la División de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Entre las víctimas estaba Axel Obed Cerrato Pineda, conocida como la mujer trans "Tatiana", presunta integrante de la Pandilla 18 que se dedicaba a la venta de drogas y que había entablado amistad con Alejandro José Marcía Reyes y Bowye Burke Midence, sus clientes y las otras dos víctimas.
Tatiana habría sido el señuelo utilizado por integrantes de la Pandilla 18 para llegar hasta Bowye y Alejandro. Los invitó a una carneada, acompañada de tragos y drogas. A continuación, el recorrido que habrían realizado las víctimas desde su rapto hasta ser carbonizadas en El Cimarrón, según las autoridades.
Bowye y Alejandro fueron recogidos en la colonia Los Robles por un microbús de color blanco, en el que también iban Tatiana y el conductor, ambos señalados como miembros de la Pandilla 18 y quienes, según las investigaciones, tenían la orden de recuperar el dinero.
De Los Robles los llevaron hasta la colonia Monterrey, en la zona de Los Llanos, donde supuestamente se realizaría la carneada, en la casa de Tatiana. Una vez dentro de la "casa loca", les habrían revelado el verdadero motivo por el que estaban allí: una deuda por droga que debía ser pagada o, de lo contrario, enfrentarían consecuencias.
Bowye y Alejandro tuvieron una oportunidad de conseguir el dinero. Los volvieron a subir al microbús y los llevaron hasta tres cajeros automáticos, pero sus tarjetas no tenían fondos disponibles.
Tras el intento fallido de retirar dinero, los llevaron nuevamente a la casa de Tatiana. Allí, tras un cruce de palabras, Tatiana habría sido la primera de las víctimas en ser ejecutada.
Posteriormente, Bowye y Alejandro habrían sido sometidos a torturas durante el lunes 11 de mayo. Según los detalles del caso, los agresores les habrían causado graves mutilaciones en sus extremidades.
Al caer la noche del lunes, Bowye y Alejandro fueron asesinados, según la investigación. Posteriormente, integrantes de la estructura criminal habrían desarmado un congelador para introducir los cuerpos y trasladarlos. Antes de llegar al lugar donde serían abandonados, habrían pasado por una gasolinera.
Tras comprar gasolina, llevaron los cuerpos hasta una zona solitaria y boscosa del cerro El Cimarrón. El 12 de mayo, los cuerpos fueron encontrados carbonizados: dos estaban dentro de un congelador y el cuerpo de Tatiana fue localizado a varios metros de distancia.
Cuando elementos del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar y apagaron las llamas, descubrieron que en el interior de los congeladores había restos humanos. Dentro del freezer estaban Bowye y Alejandro, mientras que, a unos metros de distancia, fue localizado el cuerpo de Tatiana.
Las últimas dos capturas por el crimen fueron Júnior Puerto (alias "Chemo") y Denis Puerto, el primero, supuestamente, era expareja de Tatiana.